Apple décide de fermer le compte développeur d’Epic Games, sans se soucier des répercussions

Vous avez difficilement pu passer à côté de cette information, depuis la semaine dernière Apple et Google ont décidé de bannir Fortnite de leurs catalogues d’applications. Suite à cette décision, Epic Games n’a pas souhaité se laisser faire et a décidé de poursuivre en justice Apple, tout en cherchant à gagner l’opinion publique grâce au #FreeFortnite. Apple et Google ont choisi de bannir Fortnite, car Epic Games a développé un système de paiement au sein de l’application pour contourner les 30% de commission de l’App Store et du Play Store.

La firme de Cupertino est bien plus virulente puisqu’à partir d’aujourd’hui les développeurs Epic Games n’ont plus accès aux outils nécessaires pour être présent sur l’App Store. Par ailleurs, les outils développés par Epic Games seront également inaccessibles, cela concerne évidemment l’Unreal Engine, un moteur de jeu largement utilisé par de nombreux jeux sur mobile (et sur console). Pour faire simple, les développeurs qui utilisent l’Unreal Engine sur l’App Store vont devoir faire autrement, voire dans certains cas retirer le jeu.

Immédiatement, Epic Games s’est tourné vers la justice pour conserver son compte, et ne pas handicaper des milliers de développeurs. De son côté, Apple explique que ce compte peut être maintenu à condition que la société derrière Fortnite respecte à nouveau les règles de l’App Store. Il est important de préciser qu’Apple à empocher plus de 360 millions de dollars grâce aux commissions sur Fortnite.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Epic Games n’est pas seul à s’offusquer devant les pratiques de ces deux géants. Depuis plusieurs mois, Spotify lutte contre l’App Store et ses commissions indécentes. D’ailleurs, la firme suédoise a immédiatement rejoint la cause en soutenant Epic Games dans ce procès. « Nous applaudissons la décision d’Epic Games de prendre position contre Apple et de faire la lumière sur l’abus de position dominante d’Apple. Les pratiques déloyales d’Apple ont désavantagé ses concurrents et ont privé les consommateurs pendant bien trop longtemps » a écrit la direction de Spotify. Epic Games serait en train de constituer une alliance avec plusieurs entreprises opposées aux pratiques de l’App Store.