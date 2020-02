Apple déploie le concurrent de Google Maps qui lui a coûté des milliards de dollars

Bien qu’Apple ait toujours proposé une alternative à Google Maps sur ses smartphones, son application Apple Maps a toujours été considérée comme un service moins performant que celui de la firme de Mountain View.

Mais ces dernières années, Apple a beaucoup investi pour améliorer Apple Maps. Comme le rapporte CNBC, dans une lettre envoyée au Congrès américain en novembre, le SVP d’Apple, Craig Federighi, indiquait que l’entreprise a investi des milliards de dollars pour Apple Maps.

La firme de Cupertino a révélé ses plans pour améliorer cette application, pour la première fois, en 2018. Les véhicules de l’entreprise, équipés de GPS, sillonnent les routes afin de récolter des données qui améliorent la qualité des informations du logiciel. Cela permet d’afficher des informations plus détaillées, et à jour. De plus, avec la fonctionnalité « look around », Apple Maps proposer une alternative à Google Streetview, qui permet d’avoir des vues à 360° de certaines rues.

Le déploiement est achevé aux États-Unis, et l’Europe pourra également en profiter dès cette année

Cette semaine, comme le rapporte CNBC, Apple achève le déploiement de cette version améliorée de son application Maps aux États-Unis.

Au Pays de l’Oncle Sam, les utilisateurs de cette application préinstallée sur l’iPhone peuvent donc profiter des nouveautés développées par Apple, et utiliser des informations plus détaillées.

Mais l’Europe ne sera pas en reste puisque la firme de Cupertino envisage aussi de lancer cette nouvelle version de son concurrent de Google Maps sur le Vieux Continent.

D’après CNBC, ce déploiement devrait se faire plus tard cette année.

Mais pourquoi utiliser Apple Maps au lieu de Google Maps ? Si Google Maps est un service très performant, tous les utilisateurs de cette application sur iOS ne font pas forcément confiance à la façon dont Google gère les données. Après tout, s’ils ont choisi d’acheter un iPhone mais pas un smartphone Android, c’est peut-être parce qu’ils font plus confiance à Apple. Néanmoins, jusqu’à maintenant, l’application Maps proposée par Apple ne peut pas rivaliser avec celle de Google. Mais cela pourrait donc changer cette année.

On notera également que si auparavant, Apple se focalisait surtout sur le matériel et sur son système d’exploitation, la firme semble avoir de nouvelles ambitions dans le logiciel.

En 2019, en plus des nouveaux services comme Apple TV+ ou Apple Arcade, Apple a également lancé un nouveau système de login pour les applications tierces, que la firme présente comme une alternative plus respectueuse de la vie privée par rapport aux boutons login de Google et de Facebook.