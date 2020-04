Apple déploie watchOS 6.2.1, le dernier pas avant watchOS 7 ?

Cette semaine, Apple a présenté la septième mise à jour de son système d’exploitation watchOS 6 qui concerne les Apple Watch de dernières générations. Cette mise à jour apparaît seulement deux semaines après le déploiement de watchOS 6.2 qui a permis les achats intégrés sur l’App Store watchOS.

Comme toujours vous pouvez installer la mise à jour depuis l’application Apple Watch sur votre iPhone, il faut simplement s’assurer que la montre est chargée au moins à 50%. Selon le descriptif de la mise à jour, cette nouveauté devrait notamment corriger le bug concernant FaceTime. Depuis quelque temps, les utilisateurs sous watchOS 6.2 ne parvenaient pas à participer aux appels FaceTime avec un appareil sous iOS 9.3.6 et antérieur, ainsi qu’un ordinateur sous OS X El Capitan 10.11.6 et antérieur.

Parallèlement, Apple a également corrigé un bug similaire en publiant la mise à jour iOS 13.4.1. Concernant la mise à jour watchOS 6.2.1, il s’agit sans aucun doute d’une des dernières avant le déploiement de watchOS 7. Apple aurait prévu de présenter watchOS 7 en juin pour finalement la lancer à la rentrée prochaine.

Avec watchOS 7, plusieurs rumeurs évoquent qu’Apple pourrait développer un mode enfant. En effet, de plus en plus de jeunes utilisateurs sont équipés d’Apple Watch, cependant les fonctionnalités de cet accessoire ne sont en aucun cas conçues pour les enfants. De ce fait, l’iPhone des parents pourra activer et gérer la montre de l’enfant en plus de la leur.

Le concept des anneaux aurait également été revu. Par exemple, l’anneau rouge qui sert à surveiller la quantité de calories brûlées au long de la journée pourrait se transformer en un indicateur de mouvement basé sur un objectif de 90 minutes par jours, afin que l’enfant soit motivé de faire de l’exercice sans pour autant se soucier de ses calories.