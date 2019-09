Le code source d’iOS 13 donne des indices sur les lunettes Apple

Apple n’a jamais caché son intérêt pour la réalité augmentée. D’ailleurs, actuellement, la firme de Cupertino facilite déjà la création d’applications AR pour l’iPhone et l’iPad grâce à un outil appelé ARKit. Mais en plus de cet outil qui permet de créer des expériences à la Pokémon Go, la firme pourrait également proposer des lunettes comparables aux Google Glass ou bien aux Hololens de Microsoft, pour une expérience encore plus immersive.

Bien entendu, pour le moment, Apple n’a pas encore officialisé le développement de cette nouvelle plateforme. Mais aujourd’hui, le site Mac Rumours affirme avoir pu accéder à une version d’iOS 13 pour les tests en interne qui inclut des outils pour développer cette plateforme de réalité augmentée ainsi que plusieurs références au sein du système d’exploitation.

Parmi les éléments que Mac Rumours aurait trouvés, il y aurait une application baptisée « STARTester » qui permettrait aux développeurs de simuler le comportement de l’iPhone avec des lunettes de réalité augmentée. Le site indique également que le nom de code de l’appareil développé par Apple pourrait être « Garta ».

Des lunettes AR qui se connectent à l’iPhone ?

En plus du fait que de nombreuses sources non officielles ont déjà évoqué le développement de lunettes de réalité augmentées chez Apple, il y a quelques mois, nous avons également relayé un brevet de la firme qui décrit des lunettes similaires aux Hololens de Microsoft, mais qui se connectent à l’iPhone (probablement) pour en utiliser la puissance de calcul.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage, surtout que celles-ci sont contredites par d’autres sources qui indiquent qu’Apple aurait cessé le développement de ses lunettes de réalité augmentée.