Apple devient la première entreprise américaine à atteindre 1 500 milliards de dollars de capitalisation boursière

Voici quelques jours que l’euphorie règne autour de l’action d’Apple (AAPL). En effet, l’action de la firme de Cupertino a explosé son propre record la semaine dernière et continue sur sa lancée atteignant cette semaine des scores encore jamais atteints. Hier, à 343,99 dollars l’action à la clôture, AAPL a franchi la barre des 1500 milliards de dollars de capitalisation, et l’action a même atteint 345,61 dollars.

Il semblerait que ces records soient dus à la potentielle annonce d’un nouveau processeur pour Mac. Plusieurs analystes s’accordent pour dire que cette nouveauté consistant en un ordinateur très facile à transporter avec un rapport performance/consommation excellent devrait être un véritable succès. Par ailleurs, Apple demeure leader sur le marché des montres connectées et les ventes de AirPods (toutes catégories confondues) sont excellentes. Il est également important de préciser que l’iPhone SE a été accueilli à sa juste valeur par les consommateurs. Ce smartphone plus accessible dénote avec ce qu’a l’habitude de proposer la firme de Cupertino et ouvre donc un nouveau marché à Apple.

En interne, la prudence règne.

L’entreprise à la pomme a le vent en poupe et ça ne semble pas près de s’arrêter quand nous prenons connaissance des nombreux projets en rayon. Depuis de nombreux mois, Apple laisse courir des rumeurs autour d’un potentiel projet de lunettes de réalité augmentée. Dernièrement, nous écrivions à propos des ressemblances entre Apple et Tesla, dans cet article nous avons évoqué ce que ces deux entreprises avaient à apprendre l’une de l’autre et le sujet de l’automobile est revenu sur la table concernant Apple.

Cependant, Tim Cook et ses équipes gardent les pieds sur Terre puisque le contexte actuel n’est pas tellement voué à l’innovation. En effet, à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le contexte économique mondial n’est plus le même, et la demande pourrait ne pas être aussi présente qu’avant lors d’une potentielle présentation d’un nouveau produit.