Apple dévoile toutes les nouveautés à venir sur iOS 13

C’est au cours de sa keynote WWDC 2019 qu’Apple a dévoilé toutes les informations au sujet des nouveautés à venir pour la mise à jour de son OS ! Ce dernier logiciel sera donc iOS 13 et rajoutera pas mal de choses qui sont, pour certaines très attendues depuis longtemps ! C’est au cours d’une longue présentation de près d’une heure que les différentes personnalités de la firme à la pomme se sont succédés sur scène pour présenter toutes les nouveautés.

iOS 13 petit tour d’horizon

Commençons par le plus intéressant, à savoir les grosses améliorations par rapport à iOS 12. Ainsi, avec cette nouvelle version, Apple promet des téléchargements 50% plus rapides, un lancement des applications deux fois plus rapide, et le Face ID sera quant à lui 30% plus rapide. Cependant, Apple ne précise pas sur quels appareils ces améliorations prendront effet. Est-ce seulement sur les prochains appareils ? Où les appareils récents déjà sortis pourront-ils eux aussi en bénéficier ?

Apple confirme également une rumeur qui revenait de plus en plus ces derniers jours concernant le « Dark Mode ». Il sera enfin possible d’avoir un affichage sombre pour vos appareils grâce à cette fonctionnalité. Ainsi, toutes les applications Apple avec un fond blanc pourront désormais avoir un fond noir, ainsi que les menus de votre appareil. Cela sera possible uniquement pour les applications Apple, sachant que pour les autres applications (comme Twitter) cette fonctionnalité existe déjà. L’espace « messages/sms » pourra lui aussi bénéficier de cette option.

Quelques nouveautés également sur le clavier avec la possibilité désormais de swiper, ce qui vous permettra de faire glisser vos doigts entre les lettres pour taper vos messages. Du côté d’Apple Music, la firme à la pomme prévoit l’ajout des paroles synchronisées.

Concernant les applications, Apple va apporter une refonte totale à Maps. Le GPS intégré verra sa cartographie a entièrement été refaite (pour les USA seulement au début). Apple rajoutera de nouvelles routes, mais également de nouveaux points d’intérêt comme les plages ou les parkings. Il sera également possible d’afficher l’application en 3D à la manière de Google StreetView, avec pour objectif une cartographie complète des États-Unis d’ici fin 2019. L’application mémorisera également vos trajets quotidiens (comme voter lieu de travail, votre maison, etc…) et pourra se programmer automatiquement pour vous éviter de faire à chaque fois des recherches.

Pour contrer Google, Apple met en avant la vie privée. Ainsi, dans iOS 13 sera intégré le nouveau système de connexion Apple. Vous verrez prochainement l’apparition d’un bouton « Se connecter avec Apple » à la manière des boutons Facebook ou Twitter par exemple. Cependant, la méthode Apple s’engage à ne pas dévoiler vos informations personnelles. Il sera même possible avec vos iPhone de créer des adresses pourriels pour ne pas polluer votre adresse personnelle.

Apple précise que l’application photo sera elle aussi améliorée avec de nouveaux filtres pour le mode « portrait » permettant ainsi d’accentuer ou de diminuer la densité du bokeh. Les filtres feront également leur apparition pour les vidéos. Enfin, pour les AirPods, une nouvelle fonctionnalité sera bientôt présente permettant d’écouter/répondre/envoyer un message sans prendre votre iPhone dans vos mains.