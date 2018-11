Apple ouvre une enquête après l’explosion d’un iPhone X

Sur Twitter, l’utilisateur Rahel Mohamad a partagé un message accompagné de deux photos montrant un iPhone X dans un piteux état. Il explique en effet que « L’iPhone X s’est mis à chauffer puis a explosé au cours de la mise à jour vers 12.1 IOS. Que se passe t-il ici??? ». Les deux photos font état du désastre, montrant un iPhone X dont l’arrière est entièrement brisé tandis que l’avant semble avoir grillé.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan

— Rocky Mohamadali (@rocky_mohamad) 14 novembre 2018