Apple ferme toutes ses boutiques, sauf en Chine

Dès le début de l’épidémie de COVID-19, Apple a fait partie des entreprises les plus affectées dans le monde de la tech. En effet, la Chine ne fait pas seulement partie des marchés les plus importants pour la firme de Cupertino, mais c’est également dans ce pays que la majorité des iPhone, sa principale source de revenus, est assemblée.

Aujourd’hui, la situation en Chine n’est nettement améliorée. Et tous les Apple Store dans l’Empire du Milieu ont rouvert. Dans une lettre publiée sur le site d’Apple, Tim Cook écrit : « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre équipe en Chine pour sa détermination et son esprit. À ce jour, tous nos magasins en Chine Continentale ont rouvert. Je tiens également à remercier notre équipe d’exploitation et nos partenaires pour leurs efforts remarquables pour restaurer notre chaîne d’approvisionnement. Ce que nous avons appris ensemble nous a tous aidés à développer les meilleures pratiques qui contribuent énormément à notre réponse mondiale. »

Mais alors que les magasins d’Apple en Chine continentale rouvrent, la firme de Cupertino annonce également la fermeture de tous ceux qui se trouvent dans le reste du monde.

Tous les magasins Apple en dehors de la Chine continentale seront fermés jusqu’au 27 mars.

Apple encourage également le télétravail

Comme la plupart des entreprises, Apple encourage également le passage de ses employés dans le monde au télétravail.

Lorsque cela est possible, ceux-ci doivent travailler à distance. Et pour ceux dont la présence sur site est requise, ils devront maximiser les distances entre personnes.

Apple applique également des mesures de nettoyage en profondeur sur ses sites, et des tests et des contrôles de température seront également faits.

« Nous avons élargi nos politiques en matière de congés pour tenir compte des conditions de santé personnelles ou familiales créées par COVID-19 – notamment la récupération d’une maladie, les soins à un proche malade, la mise en quarantaine obligatoire ou les problèmes de garde d’enfants en raison de la fermeture d’écoles », indique également Tim Cook dans son billet.

Sinon, pour rappel, Apple a aussi récemment annoncé la date de sa prochaine conférence WWDC. Celle-ci aura bien lieu au mois de juin. Mais au lieu de rassembler physiquement les développeurs comme il le fait chaque année, la firme de Cupertino proposera un format 100 % en ligne.