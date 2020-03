Apple prépare la WWDC 2020 dans un format inédit

En vue des mesures de sécurité prisent par le monde entier pour faire ralentir l’épidémie du coronavirus (COVID-19), Apple se voit contraint de ne pas organiser d’événement pour l’édition 2020 de la WWDC. Mais plutôt que d’annuler purement et simplement le rendez-vous, la firme de Cupertino va proposer un événement 100 % numérique, avec du « contenu dédié aux développeurs, au grand public et à la presse ». Il s’agira de la 31ème édition de la WWDC.

La WWDC dans un format en ligne, en juin

Dans son communiqué de presse, Apple ne mentionne à aucun moment la raison du coronavirus, mais c’est bien en raison « de la situation sanitaire » que la marque à la pomme a choisi de revoir le format de son événement. Ainsi, en juin prochain, la Worldwide Developers Conference sera organisée « dans un format inédit », 100 % numérique, au lieu du classique rendez-vous à San Jose en Californie, au sein du McEnery Convention Center.

Cette première lettre d’information de la firme de Cupertino indique les premières caractéristiques du rendez-vous annuel, en mentionnant que la marque communiquera « d’autres informations concernant le programme d’ici le mois de juin ». On peut ainsi noter qu’une keynote d’ouverture aura bien lieu, et que les développeurs auront toujours la possibilité de discuter avec les différents ingénieurs, comme pour une WWDC « normale ». Des sessions en ligne seront également disponibles.

Il restera à voir comment la firme mènera à bien son événement, mais en vue de ses premières informations, il y a des chances pour que l’événement soit une parfaite occasion pour la marque à augmenter le nombre de journalistes accrédités, et de « développeurs créatifs et novateurs, d’être les premiers à découvrir les futures versions d’iOS, iPad OS, macOS, watchOS et tvOS ».

Le programme de la WWDC 2020

Il sera intéressant de savoir comme Apple compte faire facturer l’événement aux développeurs. L’année dernière, la WWDC avait accueilli pas moins de 5 000 participants, dont le ticket d’entrée pour les développeurs s’élevait à 1 599 dollars US. Dans son communiqué, Apple indique que la communauté mondiale d’Apple compte pas moins de 23 millions d’inscrits, dans plus de 155 pays et régions. La tenue numérique de l’édition 2020 pourrait donc permettre d’ouvrir les portes à davantage de personnes.

Pour cette année, il est attendu d’Apple la présentation d’iOS 14 ainsi que d’une nouvelle version de macOS 10.16. Les systèmes d’exploitation iPadOS, watchOS et tvOS seront également mis à jour. Les dates du rendez-vous annuel sont généralement données en avril, et Apple devrait suivre cette logique encore cette année.

Toujours dans le flou pour l’iPhone 9

L’épidémie du coronavirus va aussi avoir un impact sur le lancement de l’iPhone 9 (le remplaçant de l’iPhone SE). Si Apple semblait avoir planifié son arrivée pour le 31 mars prochain, plusieurs sources non-officielles tablent aujourd’hui pour un report au second semestre 2020.

La firme de Cupertino n’a pas encore donné de détails sur ce lancement. Elle semble déjà avoir été pris de court avec l’organisation de sa WWDC, alors que l’accroissement du nombre de cas de infectés par le COVID-19 s’est accéléré à partir de la fin du mois de janvier. En tout cas, la sortie du smartphone devrait bien avoir lieu : « Apple et ses partenaires feraient les dernières vérifications dans une usine d’assemblage à Zhengzhou, en Chine« , pouvions-nous rapporter dans un précédent article à ce sujet.