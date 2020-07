Apple imagine des claviers en verre, plus résistants et plus esthétiques

Pour les Macs, la WWDC 2020 était un événement important. En effet, c’est lors de cette édition de sa conférence avec les développeurs que la firme de Cupertino a finalement annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel vers ses propres processeurs Apple Silicon, qui sont basés sur les technologies Arm. Ces processeurs devraient permettre aux futurs ordinateurs de la firme de gagner en performance, tout en consommant moins d’énergie. Cela apporte également une certaine convergence entre les ordinateurs et les smartphones de la firme puisque désormais, ceux-ci ont une architecture commune. Il s’agira d’une évolution majeure. Mais en même temps, les ingénieurs d’Apple réfléchissent à d’autres moyens d’améliorer l’expérience de l’utilisateur sur ses Macs. Et l’une des idées trouvées par la firme de Cupertino serait l’introduction d’un nouveau matériau pour les claviers : du verre.

Du verre pour rendre les touches du clavier plus durables et plus esthétiques ?

En effet, comme le rapporte le site AppleInsider, Apple a déposé une demande de brevet pour un système qui consiste à mettre une couche en verre sur les touches des claviers d’ordinateurs. Pourquoi ? Principalement, pour que ces touches soient plus durables. En particulier, si les symboles sont imprimés sous cette coche de verre, mais pas au-dessus, ceux-ci ne s’estomperaient pas.

Mais en plus de cette durabilité des touches, il est également possible que l’utilisation du verre apporte plus d’esthétique, en particulier pour les claviers rétroéclairés. « […] le capuchon peut changer de couleur de façon plus spectaculaire si l’éclairage du rétroéclairage change de couleur », peut-on lire dans ce brevet, d’après AppleInsider.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une idée qui est décrite dans un brevet. Et rien ne dit qu’Apple va proposer ce nouveau type de clavier qu’il a imaginé au grand public. Les sociétés comme celle de Cupertino ont un nombre important de propriétés intellectuelles, mais celles-ci ne sont pas toutes utilisées. D’ailleurs, il n’est pas sûr que cette idée fasse l’unanimité si un jour, Apple décide d’utiliser le brevet.