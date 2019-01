L’iPhone XI d’Apple se dévoile encore avec un nouveau prototype

Décidément, les prochains iPhone font déjà la cible de nombreuses rumeurs alors qu’Apple ne les officialisera pas avant septembre 2019, comme il le fait depuis la sortie du premier modèle.

Pourtant, cela n’a pas empêché Onleaks et CompareRaja de partager plusieurs photos d’un prototype montrant ce que pourrait être le prochain iPhone XI. Les images sont plutôt déconcertantes, car elles ne sont pas du tout en accord avec le dernier prototype, pourtant dévoilé il y a quelques jours à peine.

Here comes your very first and very early look at yet another 2019 #iPhone prototype! Discover it right now through gorgeous 5K renders made on behalf of my Friends over @compareraja -> https://t.co/14j8USJzip (please read the full story in order to make educated comments…) pic.twitter.com/4dPtdz35Gp

— Steve H.McFly (@OnLeaks) 15 janvier 2019