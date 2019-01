Apple prévoirait de nouveaux iPhone et l’un d’entre eux aurait 3 capteurs photo

Il y a quelques jours, une image du prototype montrant ce que pourrait être le prochain iPhone a fuité sur le web, laissant à penser qu’Apple installera trois capteurs photo au dos de son nouveau smartphone. Ce projet semble finalement se confirmer, selon les informations du Wall Street Journal.

Apple voudrait-il faire comme ses concurrents ?

Dans un article daté de ce jour, le Wall Street Journal révèle donc qu’Apple s’attellerait effectivement à la conception de trois nouveaux iPhone, dont la sortie est prévue pour septembre prochain, comme d’habitude. L’un des trois appareils, digne du successeur de l’iPhone XS Max dévoilé en septembre dernier, embarquerait ainsi trois capteurs à l’arrière, un dispositif que les smartphones de la marque à la pomme n’ont jamais embarqué depuis leur création.

De cette façon, Apple pourrait espérer faire face à la concurrence, parfois venue de Chine, dont les mobiles n’ont pas cessé d’embarquer de plus en plus de modules photo au cours de l’année 2018. En effet, le coréen LG a officialisé le LG V40 ThinQ en octobre, un smartphone équipé de pas moins de cinq capteurs photo, pour un triple module photo à l’arrière et deux à l’avant. Un brevet évoque aussi un Huawei Mate 30 Pro avec cinq caméras à l’arrière.

Il est intéressant de rappeler qu’un analyste avait déjà évoqué l’hypothèse d’un iPhone avec trois capteurs photo, il y a huit mois. Jeff Pu, analyste chez Yuanta Securities, s’était effectivement lancé dans une prédiction qu’Apple pourrait réaliser en 2019.

La sortie d’un iPhone avec un tel dispositif pourrait permettre à Apple de présenter un smartphone avec une réelle nouveauté en termes de design, qu’elle soit appréciée ou non, ce qui n’a pas été vraiment le cas depuis l’iPhone X. De plus, l’entreprise américaine baisserait actuellement la production de ses derniers iPhone, conséquence d’une baisse des demandes en Chine.

