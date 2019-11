Apple peut vous écouter. Voici comment effacer votre historique avec Siri sur iPhone

Bien qu’Apple mette souvent en avant la protection de la vie privée de ses clients, son assistant numérique n’échappe pas à la règle : comme Amazon Alexa et Google Home, Siri a besoin d’analyser des enregistrements d’utilisateurs afin d’améliorer son système de reconnaissance vocale.

Il y a quelques mois, les pratiques d’Apple, Google et Amazon ont été révélées par la presse et dénoncées par des internautes. Et pour éviter une polémique, ces entreprises ont annoncé des mesures pour rendre les processus d’amélioration des assistants vocaux plus transparents et pour donner plus de contrôle aux utilisateurs.

Pour Apple, les nouveaux contrôles concernant les enregistrements de Siri sont arrivés avec la version 13.2 d’iOS. Normalement, lorsque vous avez allumé votre iPhone pour la première fois après avoir installé cette mise à jour sur votre iPhone, Apple vous a demandé si vous voulez participer au programme d’amélioration de Siri.

Néanmoins, si vous souhaitez changer d’avis ou si vous n’avez pas fait attention à la demande d’Apple, vous pouvez à tout moment modifier ces choix concernant Siri sur votre iPhone.

Pour ne pas participer à l’amélioration de Siri

Pour ne pas participer à l’amélioration de Siri et ne pas être écouté par des humains, allez dans les réglages de l’iPhone, puis appuyez sur « Confidentialité ».

Puis appuyez sur « Analyses et améliorations »

Activez « Améliorer Siri et la Dictée » si vous voulez participer au programme, ou désactivez si vous ne souhaitez pas y participer. Un lien disponible sous ce paramètre vous permet d’accéder à une explication détaillée : en substance, si vous acceptez, des enregistrements de vos interactions vocales avec votre iPhone peuvent être stockés et écoutés par des employés d’Apple afin d’améliorer la fonctionnalité.

Pour effacer votre historique avec Siri

Il y a également un contrôle qui vous permet d’effacer l’historique de vos interactions avec Siri. Pour y accéder, allez dans les réglages de votre iPhone, puis « Siri et recherche », puis « Historique de Siri et de Dictée ». Ensuite, vous n’avez plus qu’à appuyer sur « Supprimer l’historique de Siri et de Dictée ».