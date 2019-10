iOS 13.2 est disponible. Voici les 3 principales nouveautés

Depuis la sortie d’iOS 13, Apple n’a cessé de déployer des mises à jour. Mais jusqu’à présent, celles-ci permettaient surtout de corriger des bugs, qui furent très nombreux sur les premières versions d’iOS 13. Avec iOS 13.2, qui est une mise à jour majeure du système d’exploitation, Apple propose également quelques nouveautés, en plus des correctifs.

Les nouveaux emojis sont enfin là

Cela fait plusieurs mois qu’on évoque les nouveaux emojis d’iOS. Et aujourd’hui, avec la mise à jour iOS 13.2, ceux-ci sont enfin disponibles sur une version stable. Apple a ajouté 59 nouveaux symboles.

Deep Fusion est enfin disponible sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max

Avec son processeur A13 Bionic et ses multiples capteurs sur le dos, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max prennent d’excellentes photos. Mais pour améliorer la qualité de ces photos, la firme a également développé une technologie baptisée Deep Fusion. Comme l’explique la firme de Cupertino, Deep Fusion « est un nouveau système de traitement de l’image piloté par le Neural Engine de la puce A13 Bionic. Elle s’appuie sur l’apprentissage automatique avancé pour traiter les photos pixel par pixel, ce qui permet d’optimiser la texture, les détails et le bruit de chaque partie d’une photo. »

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur iOS 13.2 pour les nouveaux iPhone.

Siri : de nouveaux contrôles pour votre vie privée

Avec iOS 13.2, Apple propose également de nouveaux contrôles, plus explicites, pour informer les utilisateurs sur la façon dont la firme améliore le fonctionnement de Siri. Il sera plus facile de refuser de participer au programme d’amélioration de l’assistant, lors duquel des humains peuvent écouter des enregistrements vocaux.

D’autre part, une nouvelle option permet de supprimer l’historique de ces requêtes.

Comment mettre à jour vers iOS 13.2

Pour mettre à jour votre iPhone, il faut aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis suivre la procédure habituelle.