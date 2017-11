Apple nous plonge dans un univers romantique avec ses Airpods

Apple sait bien que les fêtes de fin d’année sont une bonne période pour avoir un coup de foudre. Pour ses produits ou pour quelqu’un ?

Apple continue de faire preuve de créativité pour assurer la promotion de ses produits. Pour les fêtes de fin d’année, la marque à la pomme a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire sur ses Airpods et son iPhone X.

Danse grâce à ton iPhone et tes Airpods

Dans son nouveau spot publicitaire de deux minutes environ, une jeune femme se balade seule dans une rue enneigée puis s’arrête un moment pour sortir son iPhone X de sa poche. Elle le déverrouille grâce au Face ID puis lance sa chanson préférée, « Palace », chantée par Sam Smith.

Elle se laisse alors totalement embarquer par la musique et se met à danser sans s’arrêter jusqu’à ce qu’elle heurte un inconnu. Revenue à la réalité l’espace de quelques instants, elle donne au jeune homme fraîchement rencontré un Airpod et tous deux embarquent à nouveau dans son monde imaginaire, avec enchaînement de pas de danse et coup de foudre instantané. Le couple se rapproche lentement pour le baiser final avant de se rendre compte qu’il ne s’agissait simplement que d’une parenthèse poétique au milieu de cette journée. Fin de l’histoire, les deux personnages reprennent chacun leur route.

Apple vous souhaite de bonnes vacances

Chez Apple Noël se déroule toujours avant l’heure. L’année dernière, la marque avait mis en avant l’iPhone 7 à travers une courte publicité dans laquelle un monstre en manque d’affection, soi-disant Frankenstein, retrouvait la joie le jour de Noël grâce au smartphone.

La firme de Cupertino a voulu faire simple pour la promotion de ses produits phares que sont l’iiPhone X et les Airpods en véhiculant le message « Move someone this holidays ». On peut aussi lire un peu entre les lignes et voir l’intérêt d’Apple pour la Réalité Augmentée.

Quoiqu’il en soit, le romantisme est là mais il peut malgré tout coûter une petite fortune vu le prix des Airpods et de l’iPhone X !