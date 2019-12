Apple pourrait avoir un plan pour connecter l’iPhone sans les opérateurs

Et si Apple utilisait des satellites pour connecter l’iPhone sans passer par les réseaux des opérateurs ? Un article publié cette semaine par Bloomberg laisse entendre que la firme de Cupertino a peut-être cette idée en tête.

D’après le média américain, Apple aurait actuellement une petite équipe qui travaille secrètement sur de nouvelles technologies concernant les satellites de communication, les antennes, les technologies de communication sans fil, etc.

Pour le moment, la finalité de ce projet n’est pas encore précise et il est possible qu’Apple puisse abandonner celui-ci. Néanmoins, d’après Bloomberg, Tim Cook aurait décidé d’en faire un projet prioritaire. Et l’objectif serait d’avoir des résultats d’ici cinq ans.

Apple veut-il connecter lui-même ses iPhone ?

Des éléments portent à croire qu’Apple cherche un moyen de connecter directement ses iPhone aux satellites, afin de réduire la dépendance de l’entreprise et des utilisateurs vis-à-vis des opérateurs traditionnels. Mais bien entendu, il est également possible que les fruits de ces travaux servent à autre chose, par exemple pour améliorer les services de géolocalisation de l’iPhone.

Bien évidemment, étant donné que ces informations ne sont pas confirmées par Apple, les pincettes restent de rigueur.

Mais en tout cas, ce ne serait pas la première fois que des rumeurs laissent entendre qu’Apple veut proposer des services qui permettent à l’iPhone de communiquer sans passer par les opérateurs.

Il y a quelques mois, une autre rumeur indiquait qu’Apple aurait déjà développé une fonctionnalité talkie-walkie (avec une portée importante et un système de relais) pour ses smartphones. Celle-ci aurait pu permettre aux iPhone d’échanger des appels et des messages sans forcément passer par les réseaux des opérateurs. Néanmoins, ce projet aurait été abandonné.