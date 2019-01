Apple pourrait bientôt dire adieu à l’écran LCD

Une gamme 100% OLED en 2020

C’est l’évolution logique du progrès technologique. Selon le Wall Street Journal, Apple s’apprête à tirer un trait sur les écrans LCD. L’entreprise à la pomme pourrait bien être tout proche de ce qui s’annonce comme un passage de relais historique.

On apprend en effet que l’entreprise compte lancer un dernier modèle cette année, avant de passer au stade du tout OLED dès 2020.

C’est bien sûr une évidence d’un point de vue de la transformation technologique. Le tout OLED donnerait beaucoup plus de libertés d’un point de vue du design à Apple et surtout éviterait les frais engagés pour un seul modèle LCD condamné à être du bas de gamme et donc avec une rentabilité limitée.

Le fait qu’Apple compte produire un dernier LCD en 2019 incite aussi à croire qu’Apple pourrait bien sortir à nouveaux trois smartphones cette année, 2 OLED et 1 LCD. Mais il pourrait aussi s’agir de la dernière fois puisque 3 OLED n’aurait pas forcément de sens en 2020.

La raison ? Les ventes de LED

Surtout, et c’est sans doute là qu’il faut voir la raison du choix, les ventes de l’iPhone XR, clairement décevantes auraient poussé Apple dans cette direction. Un échec commercial n’incite pas à persister. En revanche, une gamme 100% OLED permettra de négocier de façon plus avantageuse pour une simple logique de volumes.

A terme, du côté d’Apple, l’envie est surtout de pouvoir aussi se passer de l’OLED. C’est là qu’intervient la technologie microLED. Si elle est pensée avant tout pour l’Apple Watch, l’idée semble bien d’obtenir l’autonomie des écrans à un moment ou un autre.

Enfin, cette décision va aussi faire une victime collatérale, Japan Display, qui produit les écrans LCD. Pour compenser la chute de revenus attendue, l’entreprise cherche désormais des alternatives mais la transition s’annonce plutôt compliquée.

Source