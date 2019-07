Apple pourrait dévoiler 4 nouveaux iPhone en 2020, de quoi s’agit-il ?

Si les iPhone qu’Apple devrait dévoiler en septembre font déjà parler d’eux, c’est également le cas des modèles que la marque à la pomme présentera en 2020, soit dans un peu plus d’un an. Des rapports ont déjà fait état de quelques caractéristiques techniques, des informations corroborées ce jour par plusieurs analystes de la société d’analyse JP Morgan.

Pour Apple, 3 nouveaux iPhone 5 et OLED et un successeur du XR ?

Pour les analystes de JP Morgan, les iPhone qu’Apple dévoilera en 2020 permettront à la firme de redonner du souffle à sa gamme de smartphones, dont les ventes de 2019 sont déjà considérées comme pouvant être décevantes. Ce regain serait la conséquence d’un changement plus conséquent des caractéristiques techniques des nouveaux téléphones. En conséquence, JP Morgan estime le nombre de ventes à 195 millions d’iPhone en 2020, contre environ 180 millions en 2019.

Samik Chatterjee, analyste chez JP Morgan, explique dans son rapport : « Nos perspectives de volume positives pour 2020 sont motivées par nos attentes actuelles concernant le lancement de quatre modèles d’iPhone…. et de mises à jour plus importantes des spécifications ».

Sur les quatre nouveaux iPhone de 2020, Apple prévoirait donc d’en équiper trois de la 5G, technologie dont ses smartphones de 2019 ne devraient pas se doter, même pour le modèle le plus onéreux. En conséquence, le modèle sans la 5G serait le plus abordable de la gamme, mais également le plus petit. Sa taille serait équivalente à celle de l’iPhone 8, dévoilée en 2017. De la même façon, ce modèle ne se doterait pas de l’OLED, là où tous les autres modèles disposeraient de ce type d’écran. Si l’on suit cette logique, ce quatrième modèle, plus accessible, pourrait s’inscrire dans la lignée de l’iPhone SE et du XR, plus récent.

En termes de tailles, les nouveaux iPhone d’Apple devraient vraisemblablement mesurer 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces. En comparaison l’iPhone XS et l’iPhone XS mesurent respectivement 5,8 pouces et 6,5 pouces.

Enfin, il se pourrait que trois des nouveaux iPhone embarquent un capteur 3D placé à l’arrière des appareils.

Ces analyses sont en accord avec le précédent rapport de l’analyste spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo. Il y a trois semaines, celui-ci dévoilait un rapport dans lequel il évoquait le fait que tous les nouveaux modèles disposeraient d’un écran OLED, mais pas tous de la 5G. Celui-ci évoquait néanmoins trois nouveaux modèles et non quatre.