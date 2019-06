Les iPhone de 2020 équipés d’écran OLED, mais pas forcément de la 5G ?

Il semblerait qu’Apple prépare trois nouveaux iPhone pour 2020, des modèles dont certaines spécificités commencent déjà à faire parler d’elles. En tout cas, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoque déjà quelques pistes depuis plusieurs mois maintenant. Les dernières informations en date semblent d’ailleurs aller dans le sens de ce qu’il avait déjà mentionné dans de précédents rapports.

Écran OLED, 5G, taille… Quelles (potentielles) nouveautés pour les iPhone de 2020 ?

En effet, l’analyste d’Apple assure que la marque à la pomme dévoilera trois nouveaux iPhone dès 2020, dont la configuration sera assez similaire à ceux qu’elle a présentés en 2018. En ce sens, le premier pourrait être un smartphone d’entrée de gamme, relativement similaire à l’iPhone XR. Les deux autres appareils seraient donc les dignes successeurs des modèles XS et XS Max, à savoir un modèle classique et un modèle haut de gamme disposant d’un écran plus conséquent.

Si l’on en croit les analyses de Ming-Chi Kuo, il se pourrait donc que tous les iPhone de 2020 embarquent un écran OLED, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Rappelons que les versions XS et XS Max disposent d’un écran OLED, mais que ce n’est pas le cas du XR qui doit se contenter d’un LCD, « le plus avancé du marché et le plus grand jamais vu sur iPhone », affirme Apple.

Pour ce qui est de la 5G, l’analyste d’Apple affirmait déjà, il y a quelques mois, que la firme allait attendre 2020 pour que ses appareils disposent de la fameuse technologie. Si l’on se base sur les documents de Ming-Chi Kuo, le modem 5G des téléphones pourrait être fourni par Qualcomm ou Samsung.

Celui-ci ajoute qu’il faudra donc attendre 2021 pour que tous les iPhone soient compatibles avec la 5G. D’autre part, Apple préparerait un modem 5G pour 2022 ou 2023, ce qui pourrait lui permettre d’avoir la main sur la technologie, un positionnement qui paraît plutôt logique pour une firme qui se tourne vers le développement de son propre écosystème depuis des années.

D’autre part, l’analyste a également évoqué les tailles des iPhone qu’Apple pourrait dévoiler dans deux ans. Selon lui, celles-ci seraient respectivement de 6,1 pouces (comme l’iPhone XR), 5,4 pouces (contre 5,8 pouces pour l’iPhone XS) et 6,7 pouces (contre 6,5 pouces pour le XS Max).

Fidèle à son habitude, Apple n’a évidemment pas confirmé l’information.