Apple pourrait dévoiler son casque AirPods Studio dans quelques heures

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les rumeurs autour du fameux casque Apple AirPods Studio ne font qu’accroître. À l’origine, nous nous attendions à voir apparaître ce casque au cours d’un keynote de l’année, puis, sur Twitter, le leaker @L0vetodream évoquait que la firme de Cupertino prévoyait une surprise pour ses clients au cours des vacances de fin d’année. Cette information a été divulguée le mois dernier. Toutefois, la semaine dernière une piste encore plus sûre nous est parvenue. En effet, un soi-disant mémo interne à la firme de Cupertino aurait fuité. Ce document annonçait un nouveau produit pour le 8 décembre à 8h30 (EST), il sera donc 14h30 chez nous.

Le casque AirPods Studio arrive !

Rien ne nous confirme qu’il s’agira du tant attendu casque Apple, il peut également s’agir des AirTags. Cependant, la plupart des médias américains, comme le très sérieux 9to5Mac, penchent davantage du côté du AirPods Studio. Avec le peu d’information que l’on a concernant ce nouvel accessoire, nous pouvons commencer à lister quelques-unes de ses potentielles caractéristiques. Ce casque devrait embarquer une fonction d’annulation active du bruit afin d’éliminer les bruits ambiants qui pourraient interférer avec la musique que vous écoutez. Jusque là rien de très impressionnant, Bose sait déjà parfaitement le faire, et ce depuis des années.

Comme les AirPods classiques, le casque sera également capable de savoir si oui ou non vous l’avez sur la tête. Si non, la musique se mette automatiquement sur pause. On s’attend également à découvrir non pas un, mais deux modèles. Un premium et un sport. Les deux devraient être dotés de réglages equalizer avancés. En termes de tarif, il y a fort à parier que le prix débute à 349 dollars. À titre de comparaison, l’excellent Sony WH-1000XM4 est actuellement disponible à 349,99 €, sans parler du génialissime Bose Headphones 700 à 316,00 €. Sans grande surprise le casque AirPods Studio se situera donc dans le haut du panier.