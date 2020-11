De nouveaux indices sur le design du casque Apple AirPods Studio… grâce à une icône

Cette fois c’est sûr, Apple ne reviendra pas avec un nouveau keynote avant 2021. Cette année, la firme du Cupertino a organisé 4 événements, dont le dernier a eu lieu mardi avec la présentation de la puce M1 pour Mac, et donc l’officialisation d’Apple Silicon. Comme prévu, Apple a présenté ses nouveaux MacBook Pro 13″, MacBook Air, et Mac Mini, tous embarquant cette toute nouvelle puce.

Pourtant, au cours de ces trois derniers keynotes (sans compter la WWDC), nous avons à chaque fois évoqué la possibilité qu’un casque audio soit présenté : AirPods Studio. Malheureusement, nous voici en fin d’année 2020 sans plus d’informations à propos de ce casque.

Si au cours des dernières semaines et mois de nombreuses rumeurs ont évoqué l’arrivée de ce nouvel accessoire, aucune ne s’est concrétisée.

Toutefois, les fanboys Apple ne lâchent pas l’affaire et continuent de chercher le moindre indice qui pourrait nous en apprendre davantage à propos de ce casque. Aujourd’hui, c’est le média 9to5Mac qui vient remettre de l’huile sur le feu.

En analysant le code de la version bêta de iOS 14.3, les journalistes ont pu découvrir une toute nouvelle icône qui est censée représenter : un casque audio. Jusqu’à présent l’icône iOS dédiée au casque audio représente cet accessoire de couleur noir au design assez commun qui pourrait faire penser à Bose ou Sony par exemple.

Cette nouvelle icône est complètement différente. On découvre un casque blanc et gris (plus en lien avec les accessoires Apple), avec quelques détails comme les charnières rondes.

Du nouveau également concernant les AirTags.

D’autre part, Steve Moser, journaliste pour MacRumors, un autre média spécialisé dans l’environnent Apple, dévoile une vidéo surprenante sur Twitter.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc — Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020

Cette vidéo provient également du code iOS 14.3 et devrait servir d’animation pour l’application Find My (en français « Localiser »). Cette courte animation présente une loupe qui passe sur trois objets, qui ont tous leur importance. Le premier représente un casque audio, avec la même icône repérée par 9to5Mac. Tandis que les deux autres ressemblent à un sac à dos et une valise. Jusqu’à preuve du contraire, Apple ne commercialise pas de sacs à dos, ni de valises, et encore moins connectés. Cette vidéo dévoile donc un indice à propos d’un autre produit très attendu : les Apple AirTags.