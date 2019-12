Apple pourrait-il débourser 10 milliards de dollars pour racheter une partie de Broadcom ?

Après le rachat d’une partie d’Intel à 1 milliard de dollars, Apple pourrait-il également racheter une partie de la société Broadcom à 10 milliards de dollars ?

Cette semaine, citant une source proche du dossier, le Wall Street Journal indique que Broadcom (qui fournit des composants aux constructeurs de smartphones) travaillerait avec Crédit Suisse afin de trouver un acquéreur pour son unité spécialisée dans les « RF », qui fabrique un composant utilisé sur les mobiles pour clarifier le signal. La valorisation de cette unité pourrait atteindre les 10 milliards de dollars.

Pour le moment, aucun acquéreur potentiel n’est connu. Mais d’après un article publié par nos confrères de 9to5Mac, Apple pourrait être intéressé par cette unité de Broadcom. En effet, la firme de Cupertino n’est pas seulement l’un des clients de Broadcom, mais celle-ci aurait pour ambition de fabriquer ses propres modules RF. Ben Bajarin, analyste chez Creative Strategies, pense également qu’Apple pourrait être un acquéreur potentiel. « Broadcom cherche à vendre son unité RF. Apple a déjà cherché à faire ses propres RF, alors convenez qu’ils sont un candidat probable au rachat », écrit-il en réaction à la nouvelle.

Broadcom looking to sell its RF unit. Apple has already been looking to do its own RF, so agree they are a likely candidate to purchase. https://t.co/WvCYqMCRYB

— Ben Bajarin (@BenBajarin) December 18, 2019