C’est officiel, Apple s’offre les modems Intel pour 1 milliard de dollars

Depuis quelques jours, les médias évoquaient une possible acquisition d’une partie d’Intel, spécialisée dans les modems pour smartphones, par Apple. Et aujourd’hui, c’est officiel. La nouvelle a été annoncée par la firme de Cupertino dans un communiqué de presse.

Dans le cadre de cet accord à un milliard de dollars, et qui sera bouclé au quatrième trimestre 2019 (passage devant les régulateurs oblige), environ 2 200 salariés actuels d’Intel vont travaillez chez Apple. La firme de Cupertino va également acquérir des propriétés intellectuelles d’Intel, ainsi que des équipements.

Grâce à ce deal, Apple muscle sa capacité à développer des technologies de connexion sans fil, en détenant au total 17 000 brevets dans ce domaine, « allant des protocoles pour les normes cellulaires à l’architecture du modem et au fonctionnement du modem. » De son côté, Intel pourra continuer à développer des modems, mais pas pour les smartphones.

« Nous travaillions avec Intel depuis de nombreuses années et savons que cette équipe partage la passion d’Apple pour la conception de technologies offrant les meilleures expériences mondiales à nos utilisateurs », a déclaré Johny Srouji, vice-président directeur des technologies hardware d’Apple. « Apple se réjouit de voir autant d’excellents ingénieurs rejoindre notre groupe en pleine croissance de technologies cellulaires et sait qu’ils prospéreront dans l’environnement créatif et dynamique d’Apple. Ces solutions, associées à notre acquisition significative de propriétés intellectuelles innovantes, contribueront à accélérer notre développement sur les futurs produits et permettront à Apple de se distinguer davantage. »

Apple pourra développer ses propres puces 5G pour les smartphones

Pour rappel, à cause de son conflit avec Qualcomm (un autre fournisseur de modems pour les smartphones), Apple a failli rater le tournant de la 5G.

Mais il y a trois mois, la firme de Cupertino a pu s’arranger avec Qualcomm, grâce à un arrangement qui aurait rapporté 4,5 milliards de dollars à ce dernier.

L’accord permettait surtout à Apple de se fournir en modems 5G chez Qualcomm, et de s’assurer que les iPhone de 2020 pourront proposer des connexions 5G aux clients de la firme.

Mais dorénavant, en plus de pouvoir utiliser les modems 5G de Qualcomm, Apple pourra également développer ses propres composants grâce à cette acquisition d’une partie d’Intel.