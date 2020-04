Le nouvel iPhone officialisé dans les prochaines heures ?

En ce vendredi matin, le média américain 9to5Mac lâche une bombe concernant le prochain iPhone entrée de gamme. Depuis plusieurs semaines on entend les rumeurs les plus folles à son sujet, mais il semblerait qu’aujourd’hui elles soient de plus en plus fondées.

Premièrement, son appellation, si certains l’appelaient iPhone 9 en référence au design similaire à celui de l’iPhone 8, ce prochain smartphone a été conçu comme étant le successeur de l’iPhone SE sorti en 2017, c’est pourquoi Apple aurait décidé de conserver ce patronyme. Cette information semble plus vraie que vraie, puisque la firme de Cupertino a commis une petite erreur sur son shop, laissant apparaître un écran de protection compatible avec les iPhone 7, 8, et… SE.

Selon les informations de 9to5Mac, l’iPhone SE sera disponible en 3 coloris : blanc, noir et PRODUCT (Red). Ce smartphone devrait embarquer le même SoC A13 que les iPhone 11 actuels. Côté stockage, là encore le média américain très confiant de ses sources dévoile que l’iPhone SE pourrait être disponible en 3 versions : 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Un lancement imminent ?

Depuis des mois, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo annonce que cet iPhone SE devait être lancé fin mars. Aujourd’hui, 9to5Mac semble confirmer cette information à quelques jours près en déclarant que le prochain iPhone devrait être disponible dès demain en précommande.

Une nouvelle fois, Ming-Chi Kuo évoque depuis des semaines que le prix de cet iPhone entrée de gamme devrait atteindre 399 dollars.

À ce prix, l’appareil pourrait permettre à Apple de dominer un marché encore trop peu exploité par ses produits. Apple deviendrait un concurrent direct des marques comme Redmi, OnePlus ou encore les smartphones Samsung Galaxy A sur le segment des appareils milieu de gamme voire entrée de gamme. Ce secteur prend de plus en plus d’ampleur notamment en Europe et dans les pays émergents comme l’Inde.