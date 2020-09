Apple : préparez-vous à acheter bientôt un iPhone 12 Mini

Vous le savez, Apple va officialiser, dans les prochaines semaines, sa toute nouvelle gamme d’iPhone 12. Une nouvelle gamme dont le lancement a évidemment été impactée par la pandémie de coronavirus, avec une keynote et une commercialisation retardée. On sait toutefois à quoi s’attendre avec la futur gamme iPhone, et on vous conseille évidemment de jeter un oeil ici pour tout savoir des futurs iPhone 12 d’Apple.

Bientôt un iPhone 12 Mini dans votre poche ?

Pour sa gamme iPhone 12, Apple pourrait bien proposer un total de quatre terminaux distincts. Ainsi, on pourrait bientôt retrouver en boutiques un iPhone 12 (avec un écran de 5,4″), un iPhone 12 Max (6,1″), un iPhone 12 Pro (6,1″ et meilleur appareil photo) et un iPhone 12 Pro Max (6,7″) pour les très grandes mains.

Selon d’insistantes rumeurs, Apple aurait pris la décision de baptiser son plus petit smartphone, l’iPhone 12 Mini. Une toute nouvelle appellation dans la gamme iPhone, mais un côté « Mini » qui n’est pas (du tout) étranger à Apple, qui a déjà lancé par le passé l’iPod Mini, l’iPad Mini, le Mac Mini… Il serait visiblement temps pour l’iPhone de passer à son tour à la mode Mini.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

Récemment, c’est sur Twitter que l’on a vu apparaitre ce qui s’apparenterait à des stickers apposés sur des futures coques en silicone pour iPhone. Sur l’un des stickers, on peut clairement lire la mention « iPhone 12 mini », tandis qu’une même coque sera utilisée pour les iPhone 12 (anciennement « iPhone 12 Max« ) et iPhone 12 Pro. Du côté de chez MacRumors, on s’est déjà amusé à comparer l’iPhone 12 mini (de 5,4″ donc) avec les iPhone SE, 7/8, X, 11 et 12.

iPhone 12 Sizes Compared with iPhone SE, 7, 8, SE 2, X, 11, 11 Pro and 11 Pro Max https://t.co/mtaBAeNFAS by @MacRumors pic.twitter.com/14oFHGyJrD — MacRumors.com (@MacRumors) July 8, 2020

Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines pour tout savoir, et de manière 100% officielle cette fois, sur la nouvelle gamme iPhone 12 à venir. Il sera également intéressant de découvrir le prix (en plus de la fiche technique) de ce « petit » iPhone 12, qui pourrait faire de l’oeil à très de nombreux curieux, désirés de revenir à un gabarit plus « compact ».