Apple prévoirait la réouverture de plusieurs boutiques au mois de mai

Comme de nombreuses entreprises, Apple est affecté par la crise du COVID-19. Outre le fait que sa chaîne d’approvisionnement est affectée par la pandémie, Apple a également été obligé de fermer ses boutiques en Chine en début d’année. Et alors que la situation s’améliorait dans l’Empire du Milieu, la firme de Cupertino a dû fermer toutes ses autres boutiques dans le reste du monde, au mois de mars.

Mais petit à petit, alors que les gouvernements commencent à envisager le déconfinement, Apple songerait aussi à rouvrir ses magasins. Si pour le moment, la firme n’a pas fait d’annonce à ce sujet, un article récemment publié par Bloomberg indique que Deirdre O’Brien, vice-présidente responsable du commerce de détail chez Apple, aurait indiqué dans un message adressé à des employés qu’elle s’attend à ce que la firme rouvre plusieurs boutiques au mois de mai. Elle n’indique pas quels sont les pays où les magasins d’Apple seront rouverts, mais aurait précisé dans le message que l’entreprise continue de suivre l’évolution de la situation dans chaque pays.

Pour le moment, on ne connait pas l’impact que le confinement en Europe et aux États-Unis a eu sur les ventes d’iPhone et d’autres produits Apple. Mais en tout cas, en Chine, la fermeture des Apple Store et d’autres enseignes physiques partenaires de la firme semblent avoir fait baisser les ventes de manière significative.

Un impact sur les ventes

D’après des données non officielles, en février, Apple n’aurait pas expédié plus de 500 000 iPhone dans l’Empire du Milieu, ce qui correspondrait à une baisse de 60 % en glissement annuel. Cependant, ces expéditions auraient déjà rebondi au mois de mars, durant lequel Apple aurait vendu 2,5 millions d’iPhone, soit une hausse de 19 % par rapport à mars 2019.

En tout cas, Apple ne sera pas la seule marque de smartphones dont les ventes de 2020 seront affectées par le COVID-19. Cette semaine, par exemple, nous relayions une rumeur d’après laquelle Samsung aurait réduit de moitié ses commandes de composants auprès de ses fournisseurs. Cette réduction ne concernerait pas seulement les composants des smartphones haut de gamme, mais également ceux pour les modèles milieu de gamme et d’entrée de gamme.

Sinon, Google aurait, de son côté, réduit son budget marketing de moitié pour le reste de l’année 2020.