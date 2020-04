En Chine, les ventes d’iPhone ont déjà rebondi

Alors qu’en France, le confinement va durer un mois de plus, en Chine, l’économie redémarre. Et visiblement, les ventes d’iPhone dans l’Empire du Milieu ont déjà rebondi au mois de mars.

Au mois de février, le pays était lourdement impacté par les mesures de confinement pour stopper la propagation du COVID-19. Et nous évoquions des données selon lesquelles Apple aurait expédié moins de 500 000 unités durant ce mois, ce qui correspondait à une baisse de 60 %.

Mais au mois de mars, les expéditions d’iPhone dans l’Empire du Milieu auraient déjà atteint les 2,5 millions d’unités, d’après un article de Bloomberg qui se base sur les données de la China Academy of Information and Communications Technology. Comparé à mars 2019, cela représenterait une hausse de 19 % des expéditions.

À cause de l’épidémie, Apple et ses partenaires ont été obligés de fermer les boutiques en Chine, ce qui a gravement affecté les ventes. Mais en mars, Apple avait annoncé que tous ses Apple Store dans le pays étaient déjà rouverts, alors que l’entreprise annonçait aussi la fermeture des boutiques dans le reste du monde. Et parallèlement, les usines qui assemblent les produits Apple en Chine reprenaient également leurs rythmes normaux de production.

Mais si Apple rebondit déjà au mois de mars, après un mois de février catastrophique en Chine, les autres constructeurs ne semblent pas encore observer le même rebond. En effet, toujours d’après l’article de Bloomberg, l’ensemble du marché chinois des smartphones, qui inclut les fabricants de smartphones Android, aurait encore connu une baisse de 22 % (soit, 21 millions d’unités) des expéditions au mois de mars.

Les rumeurs sur l’iPhone 12 continuent de circuler sur la toile

En même temps, Apple continuerait de développer ses nouveaux smartphones haut de gamme malgré les mesures de confinement ordonnées un peu partout dans le monde, dont en Californie, où se trouve le QG de la firme.

Ces derniers jours, des rumeurs concernant les successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max ont continué à circuler sur la toile. Par exemple, l’une de ces rumeurs évoque un changement de design sur au moins deux des nouveaux iPhone qu’Apple devrait dévoiler en septembre.

Au lieu des bordures arrondies comme sur les modèles récents, ces appareils auraient des bordures plates en acier inoxydable qui pourraient rappeler l’iPad Pro ou l’iPhone 5.