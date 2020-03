Apple prévoirait une meilleure stabilisation d’images sur l’un de ses prochains iPhone

Les successeurs de l’iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max ne sortiront pas avant longtemps, mais les rumeurs concernant ces modèles circulent déjà sur la toile. Cependant, jusqu’à maintenant, on a surtout parlé de la 5G, alors qu’Apple devrait proposer d’autres améliorations, par exemple au niveau des caméras.

Et justement, cette semaine, il y a une nouvelle rumeur concernant les possibles améliorations des caméras qu’Apple pourrait apporter sur ses prochains iPhone. L’information provient du site MacRumours, qui cite une note qui aurait été rédigée par le célèbre analyste Ming Chi Kuo.

« Sensor-shift » ?

En substance, d’après cette nouvelle rumeur, l’un des iPhone haut de gamme qui sortiront cette année, celui qui est doté d’un écran de 6,7 pouces, bénéficierait d’une nouvelle technologie de stabilisation d’images appelée « sensor-shift ». Déjà évoquée par d’autres sources, cette technologie permettrait à cet iPhone d’avoir une meilleure stabilisation par rapport à celle qu’on a actuellement sur l’iPhone 11 Pro ou l’iPhone 11 Pro Max.

L’article de MacRumours indique que cette année, il est possible que cette nouvelle stabilisation d’image ne soit disponible que sur un modèle. En revanche, en 2021, Apple pourrait équiper deux ou trois nouveaux modèles de cette technologie.

Cette année, Apple a mis le paquet sur la photo et la vidéo, avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Et il ne serait pas surprenant que la firme de Cupertino utilise d’autres innovations sur les prochains modèles afin d’améliorer significativement la qualité des images capturées, surtout qu’avec des modèles comme le Galaxy S20 Ultra ou le Mi 10 Pro, ses concurrents ne font pas dans la demi-mesure.

D’ailleurs, le même article de MacRumours, citant toujours une note de Kuo, suggère également qu’Apple pourrait aussi améliorer de manière significative la qualité du zoom en 2022. En substance, la firme de Cupertino pourrait utiliser un zoom périscopique pour proposer des zoom optique x5 ou même x10 comparable à ceux qu’on trouve sur certains modèles sous Android.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. Celles-ci doivent donc être considérées avec une extrême prudence.

Notons aussi qu’actuellement, des médias pensent qu’à l’instar du nouvel iPad Pro, les prochains iPhone haut de gamme pourraient être équipés d’un scanner LiDAR sur le dos, ce qui permettrait aux applications en réalité augmentée d’avoir plus de précision.