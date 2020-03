Le nouvel iPad Pro est officiel : puce A12Z, deux caméras sur le dos, scanner LiDAR et pavé tactile

Cela faisait plusieurs semaines que les médias évoquaient régulièrement le nouvel iPad Pro. Et si certaines sources pensaient que la nouvelle tablette haut de gamme d’Apple n’arriverait pas avant des mois, celle-ci est finalement arrivée aujourd’hui – en même temps que le nouveau MacBook Air 2020.

Bien entendu, par rapport aux versions précédentes, le nouvel iPad Pro s’accompagne de pas mal de nouveautés. Du côté de la photo, Apple apporte une amélioration significative puisque ce nouveau modèle est équipé de deux capteurs sur le dos. En plus d’un capteur grand-angle de 12 MPx, l’appareil a un second capteur ultra grand-angle de 10 MPx – ce qui permet d’avoir plus de possibilités pour les prises de photos et de vidéos. Cela ne va pas sans rappeler les nouveuatés que l’on a pu voir sur les iPhone 11 Pro en septembre dernier. Enfin, en façade, on a une caméra TrueDepth de 7 MPx.

D’ailleurs, pour les enregistrements de vidéos, Apple équipe également sa tablette de cinq microphones qui fournissent une qualité comparable à celle d’un studio. Avec ces nouveautés, la firme de Cupertino cible en particulier les créateurs. La marque avait déjà fait un pas vers les créateurs en annonçant son nouveau MacBook Pro 16″ bien plus puissant – et à un prix contenu – en novembre dernier.

En plus de ces deux capteurs photos, le dos de l’iPad Pro abrite également un capteur d’un tout nouveau genre pour l’iPad : un scanner LiDAR. Comme l’explique la firme de Cupertino dans son communiqué, « le scanner LiDAR mesure la distance aux objets environnants jusqu’à 5 mètres de distance, fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur et fonctionne au niveau des photons à des vitesses d’une nanoseconde ».

Quelle utilisé pour ce nouveau capteur ?

Avec le LiDAR, Apple veut offrir de nouvelles opportunités aux applications en réalité augmentée. S’il nous faudra attendre les premiers tests du nouvel iPad Pro pour comprendre réellement les améliorations apportées par le LiDAR, Apple explique que les placements d’objets en réalité augmentée se feront instantanément. En substance, si les apps ARKit ne devaient compter que sur des caméras classiques pour comprendre l’environnement de l’utilisateur, désormais, ces applications seront plus précises grâce à ce nouveau capteur.

Sous le capot, le nouvel iPad Pro cache une puce A12Z grâce auquel la tablette est, d’après Apple, plus performante que la plupart des ordinateurs portables sous Windows. À l’instar de ses prédécesseurs, cette nouvelle tablette Pro d’Apple devrait facilement prendre en charge les tâches comme prendre des vidéos 4K, créer des modèles 3D, etc. La puce A12Z est accompagnée de 128 Go à 1 To de mémoire de stockage et le nouvel iPad Pro est disponible en versions Wifi et LTE.

Disponible en 11″ et en 12,9″

Ce nouvel iPad Pro d’Apple est disponible en deux dimensions, 11 pouces et 12,9 pouces. Ces deux formats étaient déjà disponibles pour les iPad Pro 2018. Peu importe la version que vous choisissez, l’autonomie revendiquée par Apple est de 10 heures (mais bien entendu, cela varie en fonction de la façon dont vous utilisez l’appareil).

En ce qui concerne l’écran Liquid Retina display, le nouvel iPad Pro 11 pouces offre une résolution de 2388 x 1668 pixels à 264 pixels par pouce (ppp), tandis que celle de l’écran de l’iPad Pro 12,9 pouces est de 2732 x 2048 pixels à 264 pixels par pouce (ppp).

Et bien entendu, la technologie ProMotion est au rendez-vous. Celle-ci ajuste automatiquement le taux de rafraichissement de l’écran, jusqu’à 120 Hz.

Avec iPadOS 13.4, l’iPad Pro prend en charge un pavé tactile

Petit à petit, l’iPad se transforme en ordinateur. Si la mise à jour iPadOS apportait déjà éléments d’un environnement desktop sur les tablettes d’Apple, avec iPadOS 13.4, on pourra également profiter d’une prise en charge officielle d’un pavé tactile. « Conçu spécialement pour l’expérience tactile sur iPad, le curseur apparaît comme un cercle qui met en évidence les éléments de l’interface utilisateur, les champs de texte et les applications sur l’écran d’accueil et le Dock, donnant une indication claire de ce sur quoi les utilisateurs peuvent cliquer », explique la firme de Cupertino.

Et pour son nouvel iPad Pro, Apple propose également un nouveau clavier Magic Keyboard équipé d’un pavé tactile.

Le prix de l’iPad Pro 11 pouces débute à 899 euros tandis que celui de l’iPad Pro 12,9 pouces débute à 1 119 euros.