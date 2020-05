Apple procède à une réouverture progressive de ses magasins

Au mois de mars, alors que la situation s’améliorait en Chine, Apple a décidé d’y rouvrir ses magasins. Mais au même moment, la firme de Cupertino a dû annoncer la fermeture de tous les Apple Store dans le reste du monde.

Jusqu’à présent, la plupart de ces boutiques Apple sont toujours fermées. Néanmoins, petit à petit, le géant américain procède à la réouverture. Actuellement, près de 100 boutiques Apple dans le monde ont déjà rouvert. Et d’après un article de The Verge, la firme envisagerait de rouvrir 25 boutiques supplémentaires aux États-Unis, 12 au Canada et 10 en Italie.

Dans une lettre adressée aux clients, Deidre O’Brien, responsable du commerce de détail chez Apple, explique la stratégie de réouverture de l’entreprise : « Notre engagement est de ne procéder à une réouverture que lorsque nous serons convaincus de pouvoir retourner en toute sécurité auprès des clients de nos magasins. Nous examinons toutes les données disponibles – y compris les cas locaux, les tendances à court et à long terme et les conseils des autorités sanitaires nationales et locales. Ce ne sont pas des décisions dans lesquelles nous nous précipitons – et l’ouverture d’un magasin ne signifie en aucun cas que nous ne prendrons pas la mesure préventive de le refermer si les conditions locales le justifient. »

Une réouverture progressive des Apple Store

Mais la réouverture ne signifie pas vraiment un retour à la normale. Deidre O’Brien indique que pour chaque boutique, Apple veillera à ce qu’il n’y ait pas de promiscuité. D’autre part, le masque sera obligatoire et Apple en fournira à ceux qui n’en ont pas. Une prise de température sera faite à l’entrée et la firme de Cupertino procèdera également à des nettoyages réguliers avec un traitement particulier pour les surfaces les plus utilisées.

D’autre part, lorsque cela est possible, Apple va encourager les clients à ne pas entrer dans les magasins. « Pour de nombreux magasins, cela signifie un enlèvement et un dépôt en bordure de rue. Si vous choisissez d’acheter en ligne, nous pouvons expédier à votre domicile ou rendre vos nouveaux articles disponibles pour un ramassage pratique dans nos magasins », indique Deidre O’Brien.