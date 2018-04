Apple revendique 100% d’énergies renouvelables

C’est une étape importante pour Apple. Selon un communiqué de l’entreprise, elle vient d’atteindre les 100% d’énergies renouvelables pour ses différentes activités. Ses bureaux, ses magasins mais aussi sa production dans 43 pays serait basée entièrement sur des énergies renouvelables.

De 96% à 100% en un an

L’an dernier, l’entreprise n’était alors qu’à 96%. Cela signifie que même les bases de données, pourtant particulièrement gourmandes sont dans le même cas. Les fournisseurs de la marque à la pomme auraient pris des engagements allant dans le même sens.

Tim Cook, a bien sûr tenu à commenter cette étape cruciale atteinte par Apple. « Nous sommes résolus à laisser derrière nous un monde meilleur . Nous allons continuer de repousser les limites du possible lorsqu’il s’agit des matériaux contenus dans nos produits, de la façon dont nous les recyclons, de nos sites et de notre travail avec nos fournisseurs afin de mettre au point des sources créatives et avant-gardistes d’énergie renouvelable. Nous savons que notre avenir en dépend ».

Pas une production 100% maison

Pour atteindre ce résultat plutôt impressionnant, Apple aurait investi dans pas moins de 25 projets d’énergies renouvelables à travers la planète. Cela lui permet de produire 626 mégawatts. 15 autres projets seraient déjà en construction. Cela lui permettra alors d’atteindre une production d »énergie renouvelables de 1,4 gigawatts répartie à travers 11 pays différents.

Attention toutefois. Même si la performance d’Apple est notable, l’entreprise prend dans les faits quelques libertés avec les détails comme le notent nos confrères de Engadget. En effet, ce ne sont pas tous ses magasins qui sont connectés à des énergies renouvelables. Elle atteint ce chiffre avec l’aide des crédits carbone. En clair, elle produit plus d’énergies renouvelables dans certaines zones que ce dont elle a besoin. Elle le revend donc et compense son usage d’énergies fossiles à d’autres endroits du globe. Une méthode qui est aussi appliquée par Google.