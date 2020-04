Apple serait la marque la plus imitée pour les attaques phishing

Si les menaces sur internet sont nombreuses, il y en a une qui est particulièrement répandue : les attaques de types phishing. En substance, un phishing ou un hameçonnage consiste à envoyer à la cible une page web avec un nom de domaine similaire à celui d’un service en ligne digne de confiance ainsi qu’un design similaire. L’objectif est de faire croire à la cible qu’elle est sur le site de ce service, afin qu’elle saisisse des mots de passe, des informations de paiement, ou d’autres données personnelles, qui pourront être volés.

Les liens vers ces pages trompeuses peuvent être envoyés par e-mail, par SMS, via une redirection, ou encore par le biais d’une application malveillante, afin de tromper les internautes.

Et visiblement, en ce moment, la marque qui est la plus imitée pour ces attaques phishing est celle d’Apple. C’est ce qu’indique un nouveau rapport de Check Point Research pour le premier trimestre 2020 (alors qu’Apple était à la septième place au trimestre précédent).

Les utilisateurs du compte Apple seraient la première cible ?

Plus précisément, d’après Check Point, 10 % des attaques phishing visant à imiter des marques imitaient celle d’Apple. À la seconde place, il y a Netflix, avec une part de 9 %. Check Point pense que cela pourrait être dû au fait que les gens sont plus susceptibles d’utiliser ce service durant la pandémie.

Voici le Top 10 publié par Check Point :

Apple (10%)

Netflix (9%)

Yahoo (6%)

WhatsApp (6%)

PayPal (5%)

Chase (5%)

Facebook (3%)

Microsoft (3%)

eBay (3%)

Amazon (1%)

« L’hameçonnage continuera d’être une menace croissante dans les mois à venir, d’autant plus que les criminels continuent d’exploiter les peurs et les besoins des personnes qui utilisent les services essentiels depuis leur domicile. Comme toujours, nous encourageons les utilisateurs à être vigilants et prudents lors de la divulgation de données personnelles », explique Maya Horowitz, directrice chez Check Point.

L’un des moyens de se protéger de ces types d’attaques est d’utiliser la connexion en deux étapes sur vos comptes, que ce soit avec une clé de sécurité, une application de vérification, ou bien par le biais des codes envoyés par SMS. D’ailleurs, il est à noter qu’Apple et Google proposent actuellement un moyen de rendre ces SMS de vérification plus simples grâce à une standardisation.

Sinon, vous pouvez également utiliser des logiciels antivirus qui détectent les attaques phishing.