Apple serait proche des deux milliards d’iPhone vendus

Apple n’indique plus combien d’iPhone il vend chaque trimestre, mais d’après des analystes interrogés par BNN Bloomberg, il est possible que la firme de Cupertino soit en passe de franchir le cap des deux milliards d’unités vendues.

D’après le média canadien, les 8 analystes qu’il a interrogés se basent sur des estimations qu’Apple pourrait vendre 195 millions d’iPhone durant l’année fiscale 2020, ce qui correspond à une hausse par rapport aux estimations de l’année dernière.

Nul doute que lorsque le cap des deux milliards sera franchi, Apple le fera savoir.

BNN Bloomberg publie cette information alors qu’on vient de célébrer le 13e anniversaire de la présentation du premier iPhone par Steve Jobs.

En effet, c’est le 9 janvier 2007 que le co-fondateur d’Apple a présenté la première version de l’iPhone. A l’époque, l’appareil était décrit comme un mélange de l’iPod et du téléphone qui peut également se connecter à internet.

Dix ans plus tard, Apple dépassait le milliard d’iPhone vendus. En août 2017, Apple avait en effet déjà vendu plus de 1,2 milliard d’iPhone.

Sinon, on notera que les 2 milliards d’appareils iOS (donc, en tenant aussi compte des iPad et des iPod) vendus ont déjà été atteints en il y a un an.

Aujourd’hui, Apple se tourne également vers les services

Alors que l’iPhone est aujourd’hui encore la principale source de revenus d’Apple, la firme de Cupertino essaie de se diversifier par le biais des services.

Pour rappel, en 2019, Apple a lancé de nombreux services avec des abonnements à la Netflix pour les jeux vidéo, le streaming vidéo, les magazines, ainsi que la carte bancaire Apple Card (aux États-Unis).

Et d’après les rumeurs, les dirigeants de l’entreprise se prépareraient déjà à l’après-iPhone, en développant des lunettes de réalité augmentée.

Bien que la firme n’ait jamais évoqué le développement de ce type de produit, celle-ci n’a jamais caché son intérêt pour la technologie.