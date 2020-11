Apple Silicon : quelles sont les applications compatibles ?

Mardi soir, la firme de Cupertino a vécu un tournant historique. Apple a présenté sa puce M1 qui marque le début d’une immense migration de ses ordinateurs vers une architecture ARM. Lors de ce keynote, Apple a inauguré 3 premiers modèles qui proposent cette nouvelle alternative à Intel : le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air, ainsi que le retour du Mac Mini (moins cher que son prédécesseur).

Tout au long de cette conférence, la firme à la pomme a vanté les compétences de sa toute nouvelle puce, mais ne s’est pas attardée sur un détail important : la compatibilité des applications. Hormis les applications développées par Apple qui seront toutes compatibles, les développeurs vont devoir faire quelques modifications pour « Siliconer » leurs services. Pour savoir quelles sont les applications compatibles ou non, le site « Does it ARM? » est d’une aide précieuse. Nous avons pu, grâce à ce site, lister quelques applications en fonctions de plusieurs critères.

✅ Les applications compatibles Intel et Apple Silicon.

Alfred

iA Writer

OmniFocus

OmniGraffle

Things

Ulysses

Slack

Cinema 4D

Claquette

BBEdit

Tower

Homebrew

iTerm2

Cinebench

Geekbench

PCalcs

Screens

Yoink

Plus à venir…



⏳ Les applications dont la version Apple Silicon est en cours de développement (mise à jour prévue avant la fin de l’année).

Lightroom

Affinity Designer / Publisher

Microsoft Office 365

Pixelmator Pro

Handbrake

Nova

Node.js

Baldur’s Gate 3

MacFamilyTree

⏳Les applications dont la version Apple Silicon est en cours de développement (pas de sortie imminente).

Chrome

Firefox

Acorn

Photoshop

DaVinci Resolve

IINA

PHPStorm

VS Code

Docker

Go

Python

R

1Password

Parallels Desktop

❌ Les applications sans version Apple Silicon prévue (pour le moment).

DxO PhotoLab

Sublime Text

VirtualBox

VMWare Fusion

Spotify

Cette liste devrait évoluer au fil des semaines, il faut laisser du temps aux développeurs pour prendre le virage Apple Silicon. Nous mettrons régulièrement à jour ce classement.