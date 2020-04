Apple s’offre Dark Sky Weather, et supprime l’application sur Android et Wear OS

Apple s’offre Dark Sky Weather

Via son blog officiel, Dark Sky Weather confirme avoir « changé de maison« , et fait désormais partie intégrante du géant Apple. Le groupe américain est désormais l’éditeur officiel de l’application sur l’AppStore, et cette dernière est encore et toujours disponible sur la boutique Apple.

On peut pas en dire autant des plateformes concurrentes… En effet, Dark Sky a d’ores et déjà confirmé que l’application va très rapidement disparaitre du PlayStore (Android) et de WearOS. Ceux qui avaient déjà acheté l’application (3,99 dollars) sur Android, vont pouvoir continuer à utiliser l’application jusqu’au 1er juillet. Après cette date, l’application sera inutilisable. Evidemment, les acheteurs pourront bénéficier d’un remboursement.

« Notre objectif a toujours été d’offrir au monde la meilleure information sur la météo possible, tout en respectant votre vie privée. Il n’y a pas de meilleur endroit pour atteindre cet objectif que chez Apple. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de toucher un bien plus grand nombre de gens, avec bien plus d’impact que nous n’aurions jamais pu avoir seuls » expliquent les équipes de Dark Sky.

Du côté de chez Apple, on n’a évidemment pas révélé le montant de la transaction, ni même le pourquoi de cette nouvelle acquisition. On imagine toutefois que le géant américain va s’appuyer sur les données de Dark Sky Weather pour optimiser sa propre application Météo, disponible nativement sur iOS. Reste à savoir maintenant ce que deviendra l’application Dark Sky, Apple n’ayant certainement pas pour projet de faire cohabiter deux applications identiques sur son écosystème mobile.

Rappelons que la WWDC 2020 se tiendra en juin prochain (dans un tout nouveau format en ligne), et permettra à Apple de lever le voile sur les principales nouveautés d’iOS 14 et de macOS 10.16. Nul doute que la météo fera partie intégrante des nouveautés annoncées par le géant américain.