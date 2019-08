Apple suspend les écoutes des utilisateurs de Siri par ses sous-traitants

Si vous utilisez Siri, il est possible que des enregistrements de votre voix aient déjà été ennoyés par Apple à ses sous-traitants. Rassurez-vous, il ne s’agissait pas d’un programme d’espionnage, mais d’une sorte de contrôle qualité mené par la firme de Cupertino. A priori, les identités des utilisateurs n’étaient pas dévoilées et ce contrôle (avec de petits extraits) permettait simplement d’améliorer la précision de la reconnaissance vocale.

Néanmoins, après la publication d’un article de The Guardian au sujet de cette pratique et sur la manière dont ces contrôles sont conduits, beaucoup d’internautes et de médias ont crié au scandale.

La situation est d’autant plus gênante dans la mesure où Apple s’est toujours positionné comme un défenseur de la protection de la vie privée, n’hésitant pas à lancer des piques contre Google ou Facebook, parfois avec des slogans du type « Ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone ».

Apple suspend son programme

La bonne nouvelle, c’est qu’après la publication de l’article du Guardian, Apple a décidé de suspendre ce programme. Comme le rapporte TechCrunch, face à l’inquiétude des utilisateurs, la firme de Cupertino va mener une enquête sur la façon dont ces contrôles sont conduits. Et en attendant, ceux-ci seront suspendus.

« Nous sommes déterminés à offrir une expérience Siri exceptionnelle tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs », a déclaré Apple dans une déclaration relayée par TechCrunch. « Pendant que nous effectuons un examen approfondi, nous suspendons le contrôle de Siri au niveau mondial. De plus, dans le cadre d’une future mise à jour logicielle, les utilisateurs auront la possibilité de choisir d’y participer ou pas. »