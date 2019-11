Apple TV+ est lancé, quels sont les contenus en ligne ?

Il est l’heure de ranger son costume d’Halloween, nous sommes désormais en novembre, c’est à dire l’arrivée du service de streaming vidéo Apple TV+. En effet, en ce vendredi 1 novembre, Apple lève le voile sur sa plateforme vidéo. Sur Instagram, les comptes officiels des émissions présentes dès le lancement comme The Morning Show ou See, affichent un compte à rebours pour leur premier épisode.

Curieusement, alors que la Story de See affiche un décompte de 8h30, d’autres émissions comme For All Mankind et Dickinson ont un compte à rebours fixé à 10h30. Nous verrons s’ils se lancent tous en même temps ou s’ils sont simplement décalés, quoi qu’il en soit certaines personnes peuvent déjà accéder au service sur leurs appareils Apple, de notre côté ce n’est pas encore le cas.

Pour rappel, Apple TV+ coûtera 4,99 dollars par mois, avec 7 jours d’essais gratuits, et la possibilité de partager son compte avec 6 personnes. On n’en sait pas plus sur les techniques d’Apple pour surveiller strictement les comptes partagés. Pour ceux qui comptent s’offrir un iPhone 11, un iPad, ou autres produits Apple, vous bénéficiez d’un an d’abonnement offert.

Les utilisateurs sous iOS ou macOS ont la possibilité de télécharger les émissions pour les regarder hors ligne, tous les contenus sont disponibles en qualité 4K, Dolby Vision HDR et Dolby Atmos.

Évidemment, pas la peine d’investir dans une Apple TV pour accéder à la plateforme, les émissions, films, et séries originaux sont accessibles depuis le web à l’adresse suivante : tv.apple.com. Dès aujourd’hui, vous pourrez donc profiter des nouveaux épisodes de For All Mankind, The Morning Show, See, Helpsters, Dickinson, Ghostwriter, Snoopy in Space et Oprah’s Book Club. Si les critiques de cette programmation n’ont pas été enthousiastes, rien ne vous empêche de vous faire votre propre avis. Pour ma part l’ambiance de la série See à l’air incroyable, avec en plus de cela Jason Momoa en tête d’affiche.

Si Apple se permet de proposer un an d’abonnement gratuit, cela signifie qu’Apple TV+ prend son temps pour s’imposer et très vite devenir un service qui vaut la peine de payer 5 dollars par mois.