Malgré sa domination dans le monde du streaming, Netflix est dans une période cruciale pour son avenir. Apple TV+ et Disney+ viennent d’arriver, et chacune de ces plateformes souhaite aujourd’hui se faire connaître avec une série ou un film à succès. Malgré l’avantage que possède Disney+ à proposer « Star Wars » et « The Mandalorian », Netflix a encore une fois imposé son attractivité avec un excellent lancement pour « The Irishman », sur sa plateforme.

Les quelques 3h30 du film n’ont pas refroidi les abonnés. Dans un tweet, la société a annoncé qu’ils étaient 26,4 millions à s’être installés devant leur écran pour visualiser le long-métrage, lors de la première semaine de sa sortie. La plateforme précise d’ailleurs que pour être comptabilisés comme une vue, les utilisateurs devaient au moins regarder 70 % du film.

We count a viewer as anyone who completes 70% of a film. — Netflix Film (@NetflixFilm) 10 décembre 2019

En phase d’atteindre les 40 millions de vues

Pour couronner ce succès, Netflix annonce que la popularité du film devrait l’entraîner à dépasser la barre des 40 millions de vues au bout de ses 28 premiers jours. Un moyen de rentabiliser une dépense de plus de 200 millions de dollars de la part du géant du net, qui avait indiqué avoir travaillé sur le film depuis plus d’une décennie, en engageant des moyens conséquents pour cette saga policière.

Le succès du film – joué par Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, et réalisé par Martin Scorsese – ne se limitera pas qu’aux écrans des internautes. Dans le monde du cinéma, « The Irishman » pourrait aussi se voir récompensé. Aux prochains Golden Globe, le long-métrage possédera cinq nominations, et la plateforme de streaming espère pouvoir réaliser un gros coup à l’occasion de la cérémonie de récompenses de cinéma hollywoodienne, le 5 janvier prochain.

Le mois d’après, et plus précisément le 9 février, Netflix a affiché ses intentions de repartir également avec un Oscar. Le prix donnera l’occasion au long-métrage d’ajouter sa part à l’édifice des plus grands succès de Netflix, alors que le titre de plus gros lancement sur la plateforme ne peut pas lui être décerné. En effet, la comédie policière « Murder Mystery » garde sa place en haut du podium. Au cours de ses trois premiers jours de diffusion, le film a battu tous les records, à plus de 30 millions de vues.