Apple TV+ : trois mois de service gratuits en plus, pour certains abonnés

Sur le marché du streaming vidéo, outre Netflix et Amazon Prime Video, il existe également un certain Apple TV+, lancé en France le 1er novembre 2019, soit il y a bientôt un an déjà. Le service est facturé au prix de 4,99€/mois, et outre une période d’essai gratuit de 7 jours, Apple propose également une offre permettant de profiter d’un an d’abonnement gratuit à Apple TV+, pour l’achat d’un appareil Apple éligible.

De la gratuité en rab pour (certains abonnés) Apple TV+

Aujourd’hui, Apple annonce sa décision de prolonger cette période de gratuité d’un an, pour seulement certains abonnés toutefois. En effet, tous ceux qui ont profité de l’offre « Apple TV+ gratuit pendant 1 an » avant le 31 janvier 2020 vont pouvoir profiter d’une petite rallonge, avec un service qui va rester totalement gratuit jusqu’au mois de février 2021. De cette manière, ceux qui se sont abonnés en novembre 2019 (au lancement du service), vont profiter de trois mois gratuits supplémentaires.

De leur côté, ceux qui ont payé (de manière mensuelle ou annuelle) pour accéder à Apple TV+ vont également avoir droit à un geste commercial similaire. Ainsi, ceux qui ont souscrit à l’abonnement mensuel avant le 31 janvier 2020 vont pouvoir profiter du service gratuitement jusqu’en février 2021. De leur côté, ceux qui ont souscrit à un abonnement annuel (toujours avant le 31 janvier 2020) n’auront pas à renouveler (ou non) leur contrat avant février 2021.

A l’heure actuelle, Apple n’a pas donné la moindre explication officielle quant à cette rallonge de la période de gratuité d’Apple TV+. Du côté de chez TechCrunch, on explique que « la société Apple sait que tout le monde va connaître un hiver compliqué, avec les restrictions liées à la pandémie de COVID_19 ». Un beau geste donc, de la part du géant américain.

Néanmoins, une autre explication veut que cette extension permettra en réalité à Apple de se garantir un certain nombre d’abonnés au service pour une bonne partie du premier trimestre 2021. A voir maintenant combien d’abonnés continueront de souscrire à Apple TV+ une fois leur période de gratuité terminée…