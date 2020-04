Apple : une acquisition qui aiderait Siri à mieux nous comprendre ?

Siri est souvent considéré comme un assistant vocal moins avancé que Google Assistant et Alexa d’Amazon. Mais depuis un moment, la firme de Cupertino semble vouloir faire des efforts pour combler ces écarts, via des acquisitions de startups.

Bien entendu, Apple est très discret lorsqu’il s’agit du développement de ses produits. Mais certaines de ses acquisitions de ces deux dernières années suggèrent que la firme veut muscler Siri. Il y a un an, par exemple, la firme de Cupertino aurait racheté Laserlike, une entreprise dont les technologies pourraient aider Apple à améliorer la qualité des recherches de son assistant numérique, sans faire de concession sur la vie privée.

Cette semaine, nous apprenons via un article publié par Bloomberg qu’Apple aurait fait l’acquisition de la startup Voysis. Comme l’explique le média américain, cette entreprise est spécialisée dans l’intelligence artificielle et a développé une plateforme qui permet aux assistants vocaux de mieux comprendre le langage naturel. D’après Bloomberg, Voysis proposait un logiciel au services de e-commerce, afin que ceux-ci puissent gérer des requêtes vocales.

Apple : une nouvelle acquisition dans le domaine de l’intelligence artificielle

Et visiblement, Apple pourrait utiliser cette technologie pour améliorer les performances de Siri. Mais il serait également possible que la firme de Cupertino utilise les performances de cette startup afin de permettre une meilleure intégration de Siri avec les applications tierces.

Bien entendu, il ne s’agit que d’hypothèses. Et je l’ai indiqué plus haut, Apple ne fait jamais de commentaire sur le développement de ses produits et services. Cité par Bloomberg, un représentant de la firme de Cupertino a déclaré que celle-ci « achète de temps en temps de petites entreprises technologiques, et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans. »

Ce qui est certain, c’est que Siri aurait besoin d’un petit coup de pouce face à ses concurrents, surtout qu’aujourd’hui, la qualité de l’assistant vocal n’impacte plus que sur les ventes de l’iPhone, mais aussi sur les ventes des enceintes connectées d’Apple. Et justement, sur ce marché, les parts d’Apple sont encore très faibles par rapport à celles d’Amazon et de Google.

Sinon, on notera aussi que des rumeurs évoquèrent le développement d’une nouvelle enceinte HomePod chez Apple.