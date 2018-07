Apple veut jouer la carte de l’originalité avec ses prochains modèles

Plusieurs modèle de smartphones de la marque à la pomme sont prévus pour les prochains mois, normalement nous devrions en savoir plus à la rentrée 2018. S’il y a encore beaucoup d’interrogations, certaines informations commencent à émerger peu à peu.

Le futur « petit » modèle, sur les traces du 5C ?

Une information se confirme jour après jour, c’est l’arrivée d’un iPhone avec écran LCD, conçu comme un modèle plutôt destiné à l’entrée de gamme. Il devrait y avoir un petit côté « funky » cette année. En effet, Apple, aurait décidé de miser sur des couleurs plutôt acidulées et originales selon l’analyste Ming-Chi-Kuo. Le site 9to5Mac livre même une liste des coloris qui seront disponibles : gris, blanc, bleu, orange et rouge.

Pour ceux qui ont l’œil sur les différents modèles d’iPhone proposés par Apple, la marque à la pomme a déjà tenté cette approche une fois, avec l’iPhone 5C. Celui-ci s’était rapidement converti en un modèle d’entrée de gamme pour Apple. Une tendance qui se confirme donc de plus en plus pour ce nouveau terminal également. Avec son écran LCD de 6,1 pouces, il devrait être vendu autour de 700 €.

L’iPhone X Plus renforce la tendance luxe

Après le surprenant iPhone X de l’an dernier, son successeur est attendu impatiemment par les amateurs de la marque à la pomme. Mais, il devrait en fait y en avoir deux. Le premier baptisé Xs ou X2, comptera sur un écran OLED de 5,8 pouces et devrait être vendu autour de 900 €. La différence tarifaire avec l’autre modèle vient bien sûr du coût de l’écran OLED. Il n’y aura toutefois pas vraiment d’amélioration technologique par rapport à l’iPhone X.

Non, le plus prometteur c’est bien l’iPhone X Plus avec un écran OLED de 6,5 pouces, plutôt à ranger dans la catégorie des phablettes, il devrait être vendu autour de 1000 €. Plus rapide et plus puissant, il proposera un port double sim pour la première fois chez Apple. Et si vous cherchez à faire dans le bling-bling, il sera disponible en couleur or.