Apple veut (toujours) se passer des mines pour fabriquer ses iPhone

Parmi les géants de la tech, Apple est probablement l’une des entreprises les plus engagées en matière d’écologie. Cela fait par exemple deux ans que la firme de Cupertino alimente ses bureaux et ses magasins avec des énergies renouvelables. Et en 2019, celle-ci a annoncé un programme qui incite ses fournisseurs à en faire de même.

Et en ce qui concerne les produits, Apple s’est fixé comme objectif, en 2017, de fonctionner en boucle fermée et de ne plus recourir à l’exploitation minière pour obtenir les matériaux (sans vraiment savoir comment y parvenir).

Certains diront que cet objectif n’est pas réalisable, d’autres (comme Kyle Wiens, le patron d’iFixit) pensent qu’Apple devrait plutôt se focaliser sur la fabrication de produits plus faciles à réparer.

Mais en tout cas, si Apple est encore loin d’atteindre cet objectif, la firme semble avoir progressé dans le bon sens. En 2018, celle-ci a présenté son robot Daisy, qui lui permet de désassembler des appareils électroniques en vue de recycler les matériaux.

Daisy, un élément essentiel de l’effort de recyclage d’Apple

Il y a quelques jours, dans un entretien avec Reuters, Apple a évoqué les progrès de cette machine et de son effort pour recycler les matériaux.

Nous apprenons par exemple qu’actuellement, Daisy se focalise sur le recyclage de l’iPhone. En effet, étant donné qu’il s’agit du produit le plus populaire, se concentrer sur celui-ci permet d’avoir un maximum d’impact.

Daisy est aujourd’hui capable de désassembler 200 iPhone par heure. Une fois que les différents composants sont démontés, ceux-ci peuvent être envoyés chez des spécialistes du recyclage.

Actuellement, le procédé permettrait d’extraire 14 minéraux, dont le lithium des batteries.

Mais le plus intéressant est que d’après Reuters, Apple envisagerait de proposer son robot recycleur à d’autres entreprises.