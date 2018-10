Les nouveaux MacBook Air et Mac mini sont entièrement fabriqués avec de l’aluminium recyclé

Après avoir lancé ses nouveaux iPhone, Apple présente aujourd’hui ses nouveaux ordinateurs : le nouveau MacBook Air et un Mac mini.

Et comme d’habitude, la firme de Cupertino en a également profité pour mettre en avant ses efforts en matière d’écologie.

Durant sa keynote, Apple a révélé que les nouveaux MacBook Air et Mac mini seront entièrement fabriqués avec de l’aluminium recyclé. D’autre part, le Mac mini sera fabriqué avec du plastique recyclé à 60 %.

Notre confrère The Verge précise qu’il s’agit de plastique recyclé « post-consumer », ce qui signifie sur le matériau a déjà été utilisé sur d’autres produits. Quant à l’aluminium, il proviendrait de la production d’autres produits Apple.

Il y a 7 mois, Apple avait également annoncé qu’il utilise 100 % d’énergie renouvelable pour ses bureaux et ses magasins dans 43 pays.

Pour être un très bon élève, Apple n’a plus qu’à rendre ses appareils plus faciles à réparer pour que les utilisateurs puissent utiliser ceux-ci plus longtemps et, de ce fait, limiter la quantité des déchets électroniques.

L’environnement, nouvelle préoccupation des géants du numérique

Si Apple fait énormément de progrès en matière d’écologie, il est important de noter que de nombreuses autres entreprises de la Silicon Valley sont aujourd’hui préoccupées par l’environnement et le climat.

A l’instar d’Apple, Google utilise également 100 % d’énergie renouvelable.

Quant à Facebook, il utilise déjà plus de 50 % d’énergie renouvelable. Et l’objectif du numéro un des réseaux sociaux est actuellement d’atteindre les 100 % en 2020. « Au cours d’une année record en matière d’achats d’énergie renouvelable par des entreprises, Facebook est en passe de devenir l’un des plus gros acheteurs d’énergie renouvelable. Depuis notre premier achat d’énergie éolienne en 2013, Facebook a signé des contrats pour plus de 3 gigawatts d’énergie solaire et éolienne, dont plus de 2 500 mégawatts au cours des 12 derniers mois », écrivait l’entreprise en août.