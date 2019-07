Apple viserait l’utilisation de ses propres modem 5G à partir de 2021

Il y a trois mois, Apple mettait fin à sa bataille juridique contre Qualcomm, en signant un arrangement qui a rapporté plusieurs milliards de dollars à ce dernier. Grâce à cet accord, Apple peut désormais se fournir en modems 5G auprès de Qualcomm pour ses futurs iPhone. Et d’après les rumeurs, les premiers iPhone 5G arriveront l’année prochaine.

Mais Apple envisage également d’utiliser ses propres modems 5G et aujourd’hui, la firme a officialisé l’acquisition d’une partie d’Intel spécialisée dans les modems, pour 1 milliard de dollars.

Grâce à cette acquisition, la firme de Cupertino embarque des employés d’Intel spécialisés dans les modems pour smartphones, ainsi qu’un important portefeuille de brevets.

On parle de 2 200 salariés d’Intel qui vont rejoindre Apple dans le cadre de cette acquisition. La firme de Cupertino se dote également de nouveaux équipements et grâce au deal, Apple détient un total de 17 000 brevets pour les technologies sans fil, les protocoles pour les technologies cellulaires et pour le fonctionnement des modems.

Des modems 5G Apple à partir de 2021 ?

Après l’officialisation de l’acquisition, Reuters a publié un article d’après lequel l’objectif d’Apple serait maintenant de pouvoir ses propres modems 5G pour une partie de la production dès 2021.

Puis, progressivement, Apple viserait à réduire sa dépendance vis-à-vis des modems fabriqués par Qualcomm, en se basant sur ses propres technologies.

L’accord de licence entre Apple et Qualcomm pour les modems 5G a une validité de six ans, mais est extensible.