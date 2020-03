Apple voudrait lancer des ordinateurs avec encoche et Face ID

Avec l’iPhone X, Apple a fait partie des marques qui ont popularisé le design borderless ainsi que l’encoche, nécessaire pour placer la caméra frontale et d’autres capteurs sur une façade sans bordures. En plus d’éliminer les bordures, ce type de design élimine également le traditionnel bouton d’accueil de l’iPhone. Et à la place du scanner d’empreintes digitales qui est placé sur ce bouton d’accueil, Apple utilise un système de reconnaissance faciale appelé Face ID.

Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs suggèrent que pour ses prochains ordinateurs, Apple pourrait s’inspirer du design d’écran de ses iPhone, et proposer la reconnaissance faciale du Face ID sur ces appareils. Le site Apple Insider relaie un brevet de la firme de Cupertino qui suggère que, comme les iPhone, les prochains ordinateurs Apple pourraient également avoir des écrans sans bordure, des encoches pour la webcam et d’autres capteurs, ainsi qu’un mécanisme de reconnaissance faciale similaire au Face ID.

Bien entendu, le fait que les ingénieurs d’Apple aient imaginé ce design, et le fait qu’il y ait un brevet ne signifient pas nécessairement que la firme de Cupertino va réellement adopter ce nouveau style pour ses ordinateurs. Les entreprises comme Apple peuvent déposer de très nombreux brevets, mais ceux-ci ne sont pas tous utilisés pour des produits pour le grand public.

Mais, il est à noter qu’Apple a déjà admis qu’il souhaite proposer la reconnaissance faciale du Face ID sur d’autres produits que l’iPhone. Cité par le site Express.co.uk en 2019, Greg Joswiak, vive-président chez Apple, indiquait que l’entreprise continuera à « mettre [le Face ID] sur plus d’appareils ». Cela ne signifie cependant pas que le Touch ID, le scanner d’empreintes digitales, va disparaître de l’écosystème d’Apple. D’ailleurs, d’après les rumeurs, l’iPhone 9, un successeur de l’iPhone SE qu’Apple devrait lancer cette année, devrait avoir un Touch ID, mais pas un Face ID.

Des ordinateurs avec des processeurs Arm à partir de 2021 ?

Alors que des brevets suggèrent que les écrans des ordinateurs d’Apple pourraient s’inspirer du design de ceux des iPhone, une autre source indique, cette semaine, qu’Apple vise aussi la production d’ordinateurs qui utiliseraient ses propres processeurs. Un article du site MacRumours, qui cite une note qui serait rédigée par l’analyste Ming Chi Kuo, indique qu’Apple a l’intention de lancer plusieurs notebook et ordinateurs utilisant ses propres processeurs, basés sur les technologies d’Arm, en 2021. Pourquoi ? D’après l’article, ces processeurs donneraient un avantage compétitif à Apple, puisque ceux-ci réduiraient les coûts liés au processeur de 40 à 60 %.