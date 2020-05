Apple voudrait produire 20 % de ses iPhone en Inde

Visiblement, Apple est déterminé à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine pour l’assemblage des iPhone. Si une petite partie de la production d’Apple est déjà « Made in India », la firme de Cupertino envisagerait de déplacer 20 % de sa production en Inde.

C’est ce qu’indique un article publié cette semaine par le média indien Economic Times. D’après celui-ci, depuis quelques mois, des réunions auraient régulièrement lieu entre de hauts responsables indiens et des dirigeants d’Apple afin de discuter de ce plan grâce auquel Apple pourrait faire produire l’équivalent de 40 milliards de dollars de marchandise en Inde.

Et une grande partie de cette production serait destinée à l’exportation, puisque sur ces 40 milliards de dollars, seulement une production d’une valeur de 1,5 milliard de dollars serait destinée aux consommateurs indiens. D’après l’Economic Times, Apple profiterait d’un programme indien appelé PLI qui viserait à encourager les sociétés étrangères à produire des appareils électroniques dans le pays pour l’exportation.

Mais bien sûr, pour le moment, comme il ne s’agit pas d’une source officielle, ces informations sont encore à prendre avec une extrême prudence, d’autant plus que d’après l’Economic Times, certains termes du programme auquel Apple pourrait adhérer pour produire en Inde pourraient poser problème.

Objectif : moins dépendre de la Chine ?

En tout cas, ce n’est pas la première fois que les médias évoquent la possibilité qu’Apple commence à réduire sa dépendance de la main d’œuvre chinoise. Par exemple, il y a quelques jours, un article publié par le site Nikkey Asian Review a indiqué qu’Apple voudrait aussi produire une partie de ses AirPods au Vietnam. La firme de Cupertino voudrait produire entre 3 et 4 millions d’AirPods par trimestre dans ce pays, ce qui représenterait 30 % de la production totale.

Alors qu’Apple était déjà préoccupé par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il est possible que la firme de Cupertino ait également réalisé le danger que peut représenter sa dépendance à un seul pays durant la crise du COVID-19. Au premier trimestre, lorsque la Chine était encore l’épicentre de la pandémie, Apple a annoncé qu’il serait possible qu’il y ait une pénurie d’iPhone à cause de la réduction de la capacité de production des usines.