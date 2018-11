Apple Watch : l’application Spotify disponible pour tous

And Spotify for all !

Il y a quelques jours, on apprenait que le groupe Spotify menait une série de tests concernant la mouture WatchOS de son application. Une version Apple Watch qui se devait de suivre de très près la déclinaison WearOS, déjà disponible, et qui sera d’ailleurs intégré dans certaines smartwatches. C’est le cas notamment du groupe Fossil, qui livre sa nouvelle Fossil Sport avec l’application musicale.

Selon Spotify, nous sommes constamment « on the go », entre le travail, les transports, le sport, les enfants à récupérer à l’école, et nos smartwatches constituent aujourd’hui un outil idéal pour optimiser notre temps. C’est pourquoi Spotify lance aujourd’hui la version WatchOS de son application, pour permettre aux détenteurs d’Apple Watch de gérer leurs musiques et podcasts directement depuis leur poignet.

Des options plus poussées

Ainsi, l’application Spotify pour WatchOS promet de faciliter certaines actions, sans même avoir à dégainer son smartphone. « Paré pour un footing ? Pressez la touche Play sur votre Apple Watch pour lire vos morceaux favoris. Vous rencontrez un ami au supermarché ? Pressez la touche Pause pour discuter » annonce ainsi Spotify. Spotify était déjà contrôlable depuis l’Apple Watch, mais on profite désormais de fonctionnalités plus poussées, avec la possibilité par exemple de retrouver les morceaux joués récemment, ou même d’apposer un petit cœur à un morceau en cours d’écoute. La mise à jour 8.4.79 de Spotify (déjà disponible sur l’AppStore) permet de profiter de cette compatibilité Apple Watch.

Rappelons que Spotify vient tout récemment de fêter son dixième anniversaire, et, durant cette décennie, les utilisateurs ont écouté l’équivalent de 16 858 080 années de musique sur la plateforme. Un Spotify qui compte aujourd’hui plus de 180 millions d’utilisateurs actifs, répartis dans plus de 60 pays.