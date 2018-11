Spotify : l’application officielle Apple Watch en cours de test

Spotify en approche sur WatchOS

Il y a quelques semaines, Spotify annonçait fièrement la disponibilité d’une application officielle pour les montres sous Wear OS. De cette manière, le mélomane peut alors contrôler directement la musique diffusée via Spotify à partir de sa smartwatch, sans même à dégainer son smartphone de sa poche. Rappelons que Spotify vient tout juste de fêter ses dix ans, annonçant ainsi qu’au total, les utilisateurs ont écouté pas moins de 16 858 080 années de musique sur la plateforme. Un Spotify qui compte aujourd’hui plus de 180 millions d’utilisateurs actifs, répartis dans plus de 60 pays.

Selon Spotify, cette musique accessible directement au poignet est évidemment parfaite pour le sportif accompli, mais également très appréciable à la maison. Aujourd’hui, on apprend que certains testeurs sont actuellement en train de mettre à l’épreuve la déclinaison WatchOS de ce même Spotify.

Selon toute vraisemblance, Spotify devrait donc lancer son application officielle Apple Watch dans les prochaines semaines, avec un programme qui semble toutefois assez basique à l’heure actuelle, sans la prise en compte du mode Offline par exemple. L’application devrait ainsi permettre de retrouver ses playlists favorites, les titres récemment joués, ainsi que d’apposer un petit coeur sur ses morceaux favoris pour les retrouver plus aisément.

L’arrivée de Spotify sur Apple Watch constituera évidemment une excellente nouvelle pour le géant américain. Au cours des derniers mois, quelques géants du web ont ainsi déserté la petite montre signée Apple, à l’image de Instagram ou encore de Twitter. D’autres applications phares comme eBay ou encore Google Maps ont elles aussi décidé de se retirer de WatchOS.