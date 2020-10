Apple Watch SE : des brûlures et autres problèmes de surchauffe signalés

Depuis quelque temps, de nombreux propriétaires d’Apple Watch SE se plaignent d’un problème de surchauffe. Ces plaintes proviennent principalement de Corée du Sud. Certaines montres chauffent tellement qu’elles brûlent le poignet de leurs propriétaires. Pour rappel, la firme de Cupertino a récemment présenté cette montre comme étant un modèle entrée de gamme lors du lancement de l’Apple Watch Series 6. Entrée de gamme, d’accord, mais brûlante c’est beaucoup quand même.

Sur Reddit, nous avons pu repérer de nombreux témoignages à ce sujet. Dans la plupart des cas, l’Apple Watch SE surchauffe, s’éteint, et l’utilisateur doit la retirer avant de se brûler. D’autres cas remarquent cette surchauffe anormale lorsque la montre est en charge. Selon de nombreuses discussions entre personnes concernées, il semblerait que le problème provienne des connecteurs d’affichage, entre le Taptic Engine et la Digital Crown.

Seule la Corée du Sud est concernée ?

Les 6 principaux cas ont immédiatement contacté Apple et ont obtenu un remboursement ou un échange. Une prise de parole depuis Cupertino est attendue dans les prochains jours. Le plus étrange reste la localisation du problème. En effet, on pourrait croire qu’il s’agit d’un problème de conception global, mais tous les plaignants sont coréens. Cela devrait donc signifier qu’il s’agit d’un défaut présent sur un seul lot, et non un problème à l’échelle mondiale.

Si vous êtes propriétaire d’une Apple Watch SE, détendez-vous il y a très peu de chance que vous êtes concerné. Par ailleurs, si vous songiez à l’offrir ou à vous l’offrir en vue des fêtes de fin d’année, l’Apple Watch SE conserve un excellent rapport qualité prix. Pour 130 euros de moins que sa grande soeur, l’Apple Watch SE n’a rien n’a lui envier si ce n’est quelques fonctionnalités en moins. Nous avons concocté un guide précis pour trouver l’Apple Watch SE au meilleur prix. Notre comparateur se met automatiquement à jour pour que vous puissiez faire votre choix à tout moment.