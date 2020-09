Où acheter une Apple Watch SE au meilleur prix ? Guide

Comme pour ses smartphones, Apple propose une montre connectée plus abordable, l’Apple Watch SE. On apprécie son prix plus attractif ainsi que l’arrivée des nouvelles fonctionnalités de watchOS 7 et le suivi de sommeil. Avec ce précieux modèle, la stratégie sera d’étendre l’univers de la montre connectée à un public plus large. En 2020, la dotation du produit est complète et permet de garder son smartphone dans la poche tout en ajoutant des fonctionnalités d’objets connectés.

Dans ce guide d’achat de l’Apple Watch SE, nous allons nous pencher dans le détail sur le classement des meilleurs prix du marché pour s’offrir la dernière Apple Watch SE 2020. En plus de cela, nous étudierons l’offre proposée par Apple en parallèle à sa nouvelle Apple Watch Series 6. Quels équipements sont disponibles et repris de la gamme classique ? On fait le point.

Les avantages à acheter une Apple Watch SE

À l’instar de l’iPhone SE, l’Apple Watch SE est la montre connectée disponible pour les petites bourses, affichée 130 € de moins que l’Apple Watch Series 6. Sur le papier, elle possède des points communs la proposition de valeur de la Series 5, notamment son processeur. L’Apple Watch SE s’en tire aussi avec l’écran le plus grand de la gamme (toujours en Retina) et un boîtier 40 ou 44 mm en aluminium recyclé. Dans notre guide d’achat, faisons tout d’abord le tour des avantages de l’Apple Watch SE.

L’essentiel des fonctionnalités

Bien sûr, Apple a introduit de nombreuses fonctionnalités sur ses dernières Apple Watch, qui vont au-delà des capacités du smartphone, notamment du côté de la santé. L’Apple Watch retourne de son côté à l’essentiel, c’est-à-dire l’accès aux applications de son iPhone, pour éviter de devoir sortir son smartphone pour la moindre notification. Tout est disponible à ce sujet. D’ailleurs, depuis watchOS 6, il est possible de télécharger des applications directement depuis l’App Store de l’Apple Watch SE, sans passer par notre iPhone.

Grâce à la compatibilité avec watchOS 7, les clients de la Watch SE vont pouvoir eux aussi utiliser le suivi de sommeil. Il permettra de connaître la durée de nos repos, les différentes phases entre le sommeil profond et le sommeil léger. Seule l’apnée du sommeil, détectée par l’Apple Watch Series 6, ne sera pas disponible. La configuration des cadrans, un capteur de chute ou encore le GPS intégré sont pour le reste disponibles. Dans son catalogue, l’Apple Watch SE est elle aussi disponible en version cellulaire, embarquant une puce 4G (100 € de plus et toujours moins chère que la S6).

Outil de suivi et coach sportif

Le suivi d’activité est l’une des valeurs de base des montres connectées. Apple intègre un nouveau programme qui va attirer les plus jeunes vers son produit. Ce dernier permet un contrôle parental qui connecte les montres sur l’iPhone des parents, pour avoir un suivi de la journée des enfants. Des notifications peuvent être configurées si l’un d’eux démarre son activité sportive, doit se laver les mains, etc. Plus stratégique et ludique encore : une fonctionnalité talkie walkie peut aider à garder contact. Apple intègre ainsi une nouvelle solution pour les familles, qui n’ont plus à acheter un smartphone à leur enfant pour garder contact à distance.

Pour les sportifs, l’Apple Watch SE est une parfaite montre connectée, qui récupère une dotation satisfaisante en vue de son prix compétitif. En effet, avec son GPS intégré et son détecteur de chute (avec fonction SOS), il en fait un parfait compagnon de sport. L’application Santé d’Apple propose de multiples suivis d’activités physiques. Le nouveau bracelet « Solo loop », qui ne comporte pas d’attache et doit s’enfiler, et aussi idéal pour pouvoir l’emporter partout et facilement.

Meilleur prix pour une Apple Watch Series SE

Venons-en à la partie la plus importante notre article guide d’achat : où acheter une Apple Watch Series SE au meilleur prix en 2020 ? Rentrons dans le vif du sujet, et comparons les différents sites e-commerce français pour dénicher le meilleur prix pour une Apple Watch Series SE pas cher. À l’heure actuelle le meilleur prix pour acheter une Apple Watch Series SE est de 299,00 €.

L’Apple Watch SE est disponible à la commande dès maintenant, et sera acheminée en magasin à partir du vendredi 18 septembre. Le modèle de base est disponible avec un boîtier de 40 mm et sans puce 4G intégrée. Découvrez où acheter l’Apple Watch Series 6 au meilleur prix ici.

Apple Watch SE au meilleur prix Prix de base : 299 € Apple 299 € Consultez l'offre

Dans le tableau comparateur de meilleur prix pour l’Apple Watch Series SE ci-dessus, vous pourrez voir les meilleurs tarifs pour acheter la nouvelle Apple Watch Series SE pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des marchands actifs en France vendant le produit, pour vous proposer – en direct – le meilleur prix pour acheter l’Apple Watch Series SE pas cher.